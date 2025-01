Luciana Mello lança ‘Milagre’ com participação de Simone

A talentosa cantora Luciana Mello acaba de lançar sua nova música “Milagre”. A faixa faz parte do projeto “Casa da Lu” e conta com a participação especial da cantora Simone. A composição é de Dorival Caymmi, e traz uma letra que homenageia a simplicidade, celebrando o universo dos pescadores e suas histórias. Confira:

A letra da música retrata a vida de três personagens — Maurino, Dadá e Zeca — que, em uma quarta-feira santa, embarcam para um dia de pesca. A canção transmite a conexão com a natureza e a serenidade das pequenas coisas da vida, revelando a força do tempo e o espírito de quem labuta com afinco.

“Milagre” vem com a proposta de tocar o coração do público, com uma interpretação visceral de Luciana Mello e a contribuição especial de Simone, que acrescenta ainda mais charme à faixa. O lançamento promete emocionar fãs e conquistar novos ouvintes.

“Milagre é um clássico da nossa música brasileira. Cantar Caymmi é sempre muito especial pois as canções dele trazem não só a simplicidade de um cotidiano verdadeiramente brasileiro, como trazem a força da nossa cultura, do nosso povo! Cantar com minha ídola e essa artista excepcional que é Simone, muito me honra!”, conta Luciana Mello.