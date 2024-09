Lucas Sanches sobe 3 pontos, empata com Pietá pela prefeitura de Guarulhos

Levantamento divulgado neste sábado (21/9) pelo Instituto Vox Brasil mostra que o candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, manteve o bom desempenho observado nas últimas análises e consolidou sua vaga para disputar o segundo turno contra a esquerda. Representando a direita, Sanches aparece com 24% das intenções de voto no cenário estimulado – um avanço de 3 pontos percentuais em comparação com a pesquisa Vox do último sábado (14/9). Com o resultado, o liberal está empatado tecnicamente com o ex-petista Elói Pietá (Solidariedade), que tem 27%, e tem o dobro do deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor (Republicanos), que soma 12%.

O levantamento do Vox Brasil ratifica o cenário de polarização entre a direita e a esquerda na segunda maior cidade do estado de São Paulo, com Sanches diminuindo a diferença para Pietá a cada semana. No levantamento anterior, apenas 5 pontos percentuais separavam o liberal do ex-petista. Sete dias depois, a diferença caiu para 3 pontos.

No segundo pelotão do cenário estimulado da pesquisa divulgada neste sábado, aparecem o deputado federal Alencar Santana (PT), com 9%; o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 5%; e Waldomiro Ramos (PSB), com 2%. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam, 8%.

Espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor indica seu candidato sem indicações de nomes por parte do entrevistador, Sanches também aparece empatado tecnicamente com Pietá. O liberal é lembrado por 15% dos guarulhenses e o ex-petista tem 19% das menções. Jorge Wilson soma 7%, seguido de Santana (5%) e de Nakashima (1%). Não sabem ou não responderam chegam a 36%.

Rejeição

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para prefeito nas eleições de 2024, a maioria dos guarulhenses apontam os candidatos da esquerda. Santana (23%) e Pietá (19%) lideram em rejeição, seguidos de Jorge Wilson (11%). Sanches é o candidato à Prefeitura de Guarulhos com um dos menores índices neste quesito: 7%.

“Tenho sentido o apoio do povo a cada ação na rua que faço. Caminhamos ao lado das pessoas e este é o maior apoio que um político pode receber numa campanha. Continuamos com uma rejeição baixa, o que significa que temos espaço para crescer ainda mais e chegarmos ao segundo turno de maneira competitiva”, comemora Sanches.

O liberal encabeça a coligação “A Mudança Começa Agora”, que abarca PL, Novo, DC e PMB. Sanches tem na vice Thiago de Azevedo Lopes, o Thiago Surfista, do Novo, além de 140 candidatos a vereador.

Metodologia

O levantamento do Vox Brasil foi realizado de forma presencial, com 800 eleitores de Guarulhos, entre 16/9 e 19/9. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-00627/2024.