Lucas Pizane é o terceiro eliminado BBB 24

O baiano Lucas Pizane, 22, foi o terceiro eliminado do BBB 24. Ele recebeu 8,35% dos votos para ficar no reality e ficou atrás de Davi, 21, que recebeu 63,21% e Beatriz, 23, com 28,44%.

Pizane foi ao paredão depois do líder, Lucas Henrique, 29, desempatar os votos da casa entre ele e Alane, 24. A berlinda foi dura para o músico.

O brother estava próximo de Nizam, 32, e o ouviu quando este criticou Vanessa Lopes, 22, somente para homens.

Depois de repercutir de forma negativa na casa, Nizam disse para a sister e para o resto do elenco que não tinha falado mal da moça. A confusão ficou conhecida como “treta do espelho”.

Além de estar no epicentro da polêmica, Lucas encarou a dupla Davi e Beatriz. Os dois foram os primeiros pipocas da edição a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.