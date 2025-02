Lucas Corrêa vai a Cascavel-PR e faz seu primeiro teste em um carro de Fórmula

A semana foi especial para o piloto catarinense Lucas Corrêa (Unicred Brasil / Unicred Central Conexão / Pulse Open Mall / Civil Obras / Kimber Empreendimentos / Grand Suites Family Resort), de apenas 14 anos, que viveu um marco em sua carreira: pela primeira vez, ele sentiu a emoção de pilotar um carro de Fórmula. O cenário escolhido para essa estreia foi o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, uma pista conhecida por seus desafios técnicos e retas de alta velocidade.

Lucas testou um Fórmula 4, dando os primeiros passos na transição do kart para as categorias de monopostos. O objetivo é claro: se adaptar à nova dinâmica de pilotagem antes da pré-temporada oficial da Fórmula Delta, categoria na qual ele competirá em 2025. A mudança do kart para um carro de Fórmula exige ajustes físicos e técnicos, e Lucas já começou a sentir isso na prática.

KMCom/Divulgação

“Foi muito legal! Quando você senta no carro, parece que tudo muda. O barulho do motor, a posição de pilotagem, a sensação de velocidade… É bem diferente do kart, mas eu me senti bem à vontade. Claro que tem muito o que aprender ainda, mas já deu pra sentir que é isso que eu quero pra minha carreira”, contou Lucas.

O piloto contou com a orientação de Danilo Dirani, experiente nome do automobilismo brasileiro e atual destaque da Copa Truck. Dirani acompanhou de perto o teste de Lucas e destacou a importância desse primeiro contato. “Foi muito bom o Lucas ter vindo para Cascavel, uma pista de alta, onde ele já se acostuma com posição diferente, como que é a dinâmica do carro e numa pista que exige confiança também. O primeiro contato foi bom, a parte física também, ele viu e entendeu que tem músculos diferentes que trabalham no carro, em relação ao kart. É sempre muito válido quando você faz um treino extra, principalmente na transição do kart para o fórmula”, explicou Dirani.

No kart, Lucas já coleciona conquistas expressivas, como os títulos Catarinense, Sul-brasileiro e duas vezes Campeão Paranaense. Em 2023, ele ainda representou o Brasil no Mundial de Kart, disputado na Inglaterra, experiência que agregou ainda mais bagagem à sua trajetória. Agora, o desafio é transferir todo esse talento para as categorias de monopostos.

A Fórmula Delta, categoria na qual Lucas competirá em 2025, é conhecida por ser um trampolim para jovens pilotos. Criada com o objetivo de formar novos talentos, a categoria é homologada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e utiliza carros desenvolvidos pela Minelli Racing Car. O calendário de 2025 já está definido, com a pré-temporada marcada para os dias 7 e 8 de março, no Autódromo de Interlagos, e a etapa de abertura programada para 18 a 20 de abril, também em São Paulo.

Com o primeiro teste concluído e a empolgação no auge, Lucas Corrêa segue focado nos próximos passos. A transição do kart para a Fórmula é um caminho cheio de desafios, mas o piloto catarinense já mostrou que tem talento e determinação para acelerar rumo ao sucesso. O futuro promete, e os fãs do automobilismo brasileiro já têm mais um nome para acompanhar de perto.