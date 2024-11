Brasileiro de Kart: Lucas Provenzi Corrêa faz maior escalada da OK Júnior na competição

A cidade de Londrina, no Paraná, foi palco do Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart, reunindo os melhores pilotos do país em uma programação intensa no Kartódromo Luigi Borghesi. Entre as 12 categorias disputadas, na OK Júnior, o catarinense Lucas Provenzi Corrêa (Unicred Brasil / Unicred Central Conexão / Pulse Open Mall / Civil Obras / Kimber Empreendimentos / Grand Suites Family Resort / Equipe: Quirino Racing / Coach: Gabriel Moura) se destacou com seu talento e determinação, mesmo diante de adversidades.

Lucas, que já disputou a Copa Brasil, a Regional Cup Brasil e o Mundial de Kart na Inglaterra nesta temporada, chegou motivado ao Brasileiro. Porém, uma falha no motor durante os treinos livres comprometeu a sua tomada de tempo. Sem poder trocar o propulsor antes da sessão, o piloto precisou largar nas últimas posições do grid prova de abertura da competição, o que não o desanimou.

Na primeira classificatória, já com o motor trocado, Lucas deu um show de habilidade e conseguiu escalar onze posições, terminando em oitavo lugar. Apesar de encontrar mais dificuldades na segunda classificatória, ele manteve o foco e finalizou entre os dez melhores. Na Super Classificatória, mostrou competitividade e permaneceu no top 10 até ser obrigado a abandonar a prova por problemas no kart, ainda assim garantindo uma vaga na sexta fila da final de sábado (16).

Na prova decisiva, Lucas começou bem e estava no pelotão intermediário, mas um toque com outro piloto acabou tirando o catarinense da disputa. Apesar de não completar as 20 voltas, ele avaliou sua participação de forma positiva. “Foi uma semana intensa, com muito aprendizado. Claro que eu queria estar brigando lá na frente, mas as corridas são assim. Fico feliz com as ultrapassagens que fiz e com o que pude mostrar na pista. Agora, é focar no planejamento para 2025, porque a próxima temporada promete!”

Lucas Provenzi Corrêa já está de olho no futuro e trabalha para consolidar sua preparação para os desafios do próximo ano. O talento catarinense segue demonstrando evolução e comprometimento, com o objetivo de conquistar resultados ainda mais expressivos na temporada que está por vir.