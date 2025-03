Luau Aloha da Melhor Idade acontece neste sábado em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires promove, neste sábado (29), mais uma edição do Luau Aloha da Melhor Idade, evento que reúne lazer, música e confraternização para o público idoso. A festa acontece no Centro Técnico de Treinamento (CTT) João Netto, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Centro da cidade.

Com decoração temática havaiana e ambiente descontraído, o evento faz parte das comemorações pelo aniversário de 71 anos do município. A entrada será solidária, com a troca de ingresso por 1 kg de alimento ou ração para cães e gatos. A arrecadação será destinada a instituições assistenciais da cidade.

O Luau Aloha já se consolidou como um dos principais encontros de socialização para a Melhor Idade em Ribeirão Pires. A programação contará com música ao vivo, DJ e apresentações especiais, garantindo uma noite animada para os participantes.

Segundo o secretário interino de Esporte, Emerson Gilardi, a iniciativa visa proporcionar momentos de lazer e interação para os idosos, incentivando o bem-estar por meio da dança e da convivência. “O Luau Aloha é um evento que reforça a importância da socialização nessa fase da vida. Queremos oferecer uma experiência especial, repleta de alegria e integração para a Melhor Idade da nossa cidade”, destacou.

Os ingressos podem ser trocados antecipadamente no CTT João Netto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Prefeitura reforça a importância da retirada antecipada para garantir maior organização e conforto aos participantes.