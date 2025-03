Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo recebem Pablo para gravação do 2º DVD

A label “À Vontade”, que reúne Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo, está pronto para dar mais um grande passo na sua trajetória de sucesso. A gravação do segundo DVD já tem data marcada: 29 de março, no Classic Hall, em Recife. E, para tornar essa noite ainda mais especial, o rei da sofrência, Pablo, chega para somar com sua voz inconfundível e embalar o público em grandes emoções.

Fenômeno do arrocha, Pablo promete adicionar uma dose extra de paixão ao repertório do DVD, que já conquistou milhões de ouvintes pelo Brasil. A fusão do seu estilo romântico com a energia do forró deve garantir momentos inesquecíveis para os fãs que acompanharem essa gravação histórica.

Desde sua origem, o “À Vontade” se consolidou como um dos projetos mais marcantes do gênero. Nascido de uma live de oito horas durante a pandemia, o projeto logo se transformou em um DVD e em uma turnê nacional, atraindo multidões e conquistando números impressionantes: são mais de 73 milhões de streams no Spotify, 5 milhões no Deezer e 160 milhões de visualizações no YouTube. E o sucesso não é diferente nas redes sociais, onde o projeto acumula, ao todo, mais de 9,4 milhões de seguidores e mais de 19,6 milhões de visualizações apenas no TikTok!

Agora, com a chegada do segundo DVD e a participação de Pablo, o “À Vontade” promete elevar ainda mais a temperatura dessa grande celebração da música nordestina. Recife está prestes a viver uma noite inesquecível, repleta de sucessos, surpresas e muita emoção.

Serviço – Gravação do 2º DVD “À Vontade”

Data: 29 de março de 2025

Local: Classic Hall

Ingressos à venda: Acesso Ticket