Luan Estilizado agita Alagoas e desembarca no Ceará para seguir maratona de Carnaval

O Carnaval continua pegando fogo, e Luan Estilizado não para! Após seu sucesso em Petrolina, Pernambuco, neste sábado (1º) e em Barra de São Miguel, Alagoas, neste domingo (2), o cantor segue com sua maratona de apresentações e, nesta segunda-feira (3), promete animar o público de Várzea Alegre, no Ceará, com muito forró e grandes sucessos.

A festa continua na terça-feira (4), quando Luan desembarca em Murici, Alagoas, garantindo que o ritmo nordestino continue ditando o tom da folia.

Além das apresentações, o cantor comemora o sucesso de seu novo single, “Valores”, que já está disponível nas plataformas de áudio e viralizou no TikTok. A música também ganhou um clipe gravado na Paraíba, com participação do renomado vaqueiro Nathan Queiroz e das influenciadoras Raíssa Veras e Talita Moura.

Fique ligado na agenda e aproveite para curtir Luan Estilizado ao vivo!

Agenda de Shows de Luan Estilizado:

03/03 – Várzea Alegre (CE)

04/03 – Murici (AL)