Lu & Rayane apresentam “Sabe Nós Dois” com Ícaro & Gilmar

Lu & Rayane estão de volta com a nova e empolgante música “Sabe Nós Dois (Lenga Lenga)”, em colaboração com a dupla sertaneja Ícaro & Gilmar. O hit, que está no Top 200 do Spotify Brasil, faz parte do DVD “Entrelinhas”, gravado ao vivo em Goiânia (GO). A nova aposta das “Cumadi” já acumula cerca de 10 milhões de streaming nas plataformas, alcançando a posição 102 logo após o lançamento e permanecendo há mais de 20 dias entre as mais tocadas do país. Confira:

Com uma letra que aborda desilusão amorosa e a superação de relacionamentos complicados, a música está tocando o coração do público. Produzida pelo renomado Dudu Oliveira e composta por Thamara Castro, Paulinha Copeti e Ana Nery, a faixa traz uma sensibilidade única, capturando a essência de um amor que não se concretizou.

O refrão marcante, “Sabe nós dois, não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás”, reflete a dor e a libertação que muitos sentem ao encerrar um ciclo amoroso. “Essas linhas expressam a dor e a libertação que muitas pessoas sentem ao encerrar um ciclo amoroso”, comenta Lu. “Trazendo um toque de leveza e ironia à situação, como se a dor fosse apenas uma parte do jogo do amor”, pontua Rayane.

Com mais de dois milhões de ouvintes mensais na plataforma de áudio, a dupla é considerada uma das grandes apostas femininas da música sertaneja. Já lançaram o hit “Nada Colabora (Tu, Tu, Tu)” com participação de Solange Almeida e outras canções do novo projeto Entrelinhas, como: “Dois Teimosos” feat. Kleo Dibah, “Boca Trabalhosa”, “Avisa Que Eu Sumi” e “Cara de Saudade”.

Popularmente conhecidas como “As Cumadis”, a dupla começou em meados de 2016. Luana Gabriella (Ibiporã/PR) e Rayane Diniz (Anápolis/GO) também são compositoras de mão cheia. Já escreveram grandes hits para cantores do Brasil, como: Bruno & Marrone, Diego & Victor Hugo, Raí Saia Rodada, Guilherme & Benuto, Xand Avião, João Neto & Frederico, Thaeme & Thiago, Wesley Safadão e Zé Neto & Cristiano.