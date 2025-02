Ferrugem celebra recorde no Spotify Brasil

Ferrugem prova mais uma vez que seu pagode segue em alta! “Apaguei Pra Todos”, parceria com Sorriso Maroto, acaba de alcançar a impressionante marca de 314 dias consecutivos no Top 200 do Spotify Brasil, consolidando-se como um dos maiores sucessos do artista.

A faixa faz parte do álbum “Ferrugem 10 Anos”, projeto que celebra sua trajetória na música, e rapidamente conquistou o público com sua melodia envolvente e letra que mistura romance e superação, mantendo-se forte nas paradas por quase um ano.

“Ver essa música tocando tanto tempo sem sair do ranking mostra a conexão real que o público tem com o pagode. Só tenho a agradecer a cada um que canta e sente essa canção junto comigo!”, comemora Ferrugem.