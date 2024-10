Ferrugem lança álbum em homenagem a uma de suas maiores inspirações na música

Ferrugem lança álbum em homenagem ao pagodeiro Reinaldo. O disco chegou as plataformas nesta quinta-feira (17). Com um papel importante em sua trajetória, o sambista, conhecido como o Príncipe do Pagode, foi um dos principais artistas responsáveis por alavancar o caminho do carioca na música. Gravado em São Paulo, no mesmo ano em que o cantor comemora uma década de carreira, o disco conta com regravações de músicas do Príncipe.

“Reinaldo foi o cara que fez o Brasil me conhecer. Há 10 anos atrás fui convidado por ele para participar do seu show de gravação de DVD com a música ‘Infância’, que era a música de trabalho do disco. Com essa faixa, eu me escutei na rádio pela primeira vez… E daí vem essa celebração de uma década de carreira que temos feito em 2024”, compartilha o artista.

Para tornar o projeto ainda mais memorável, o disco foi gravado no bar Templo, onde o Príncipe realizava suas tradicionais rodas de samba. Localizado na zona oeste de São Paulo, o espaço recebeu o cantor em julho em um show intimista para a produção do álbum. Conhecido como um dos embaixadores do samba carioca nas rodas de São Paulo, o músico marcou a vida de muitos pagodeiros com seus clássicos como “Agora Viu Que Me Perdeu e Chora”, “Brilho no olhar” “Problema Emocional” e “Pra Ser Minha Musa”, músicas contempladas no “Legado do Príncipe”.

“Reinaldo é uma das maiores heranças que o pagode tem. Não é por acaso que ganhou o reconhecimento como o Príncipe do Pagode. Essa homenagem foi a forma que eu encontrei de expressar minha admiração, agradecer a todas as oportunidades que ele me abriu e reviver com o público grandes clássicos de sua carreira. Para que a memória do Tio Reinaldo seja eterna”, comenta o músico.

O novo disco celebra a herança que o compositor e intérprete deixou para o pagode, perpetuando sua influência e relevância no gênero. O setlist do álbum é composto por clássicos da história do sambista, contemplando 16 músicas ao todo.

Para dar um toque ainda mais especial, Ferrugem escolheu a música “Infância”, parceria do cantor com o Reinaldo, gravada em 2013, para finalizar o álbum. A música, que conta momentos de nostalgia e apego aos tempos de criança, foi responsável por impulsionar a carreira do pagodeiro e faz parte do marco histórico de uma década de carreira do carioca.

“O divisor de águas da minha vida se chama Reinaldo. Há 11 anos atrás ele me encontrou tocando em uma bar na Lapa, em um antigo grupo que eu fazia parte, e me chamou para cantar no pagode dele. Esse convite logo se estendeu e, no palco mesmo, Tio Reinaldo me convidou pra cantar no álbum dele. A música, que era faixa foco do álbum, explodiu e me colocou nas rádios pela primeira vez”, compartilha o artista.

PROTAGONISMO NA CENA DO PAGODE

Como uma das figuras precursoras do pagode na cidade de São Paulo, o Príncipe teve um papel essencial na popularização do gênero na capital. Para esse álbum, o cantor abraça os clássicos da década de 80 e 90, que contemplam esse momento inicial da carreira do sambista. “Montar o repertório desse disco foi massa demais. Quem curtiu as antigas rodas de samba e pagode vai viver uma verdadeira nostalgia nessa seleção”, comenta o pagodeiro sobre músicas como “Vem Pra Ser Meu Refrão” e “Coisas de Amante”.

A maneira bem humorada e maliciosa de falar de amor foi o que pautou as letras de Reinaldo nessa época. “Saudade Inocente”, uma das faixas clássicas do músico, foi escolhida por Ferrugem para trazer esse tom descontraído em seu setlist. “Do cafuné, sussurro no sorriso da morena tentação/ Do remelexo, do chamego no umbigo, meu benzinho/ To de fogo, muito louco de amor/Eu tô que tô”, canta o artista na regravação.

O AMOR COMO ASSUNTO PRINCIPAL

O pagode é um gênero musical que se destaca por abordar as dores e delícias do amor. Suas letras constantemente misturam as desilusões e momentos de paixão, envolvidos em melodias e ritmos cativantes. O cantor reflete sobre essa riqueza temática:

“Eu como um homem apaixonado não podia deixar de falar de amor (risos). Tio Reinaldo tinha esse dom de nos cativar com músicas sobre amor e sofrência na mesma intensidade. Seu repertório nas rodas de samba sempre tinham um espaço reservado para aquelas canções que mexiam com o coração, trazendo à tona tanto as alegrias quanto as dores de amar”, divide Ferrugem.

Para celebrar o amor romântico, o pagodeiro traz “Encaixe Perfeito”, um dos grandes sucessos do Príncipe, para contemplar o álbum. “Como o encontro do vinho e a taça / Encaixe perfeito, medida exata / Assim o teu beijo embriagador / Me fez escravo desse teu amor”, canta o artista na regravação da música em seu álbum. Além desse single, temos o despertar de uma profunda paixão sendo trabalhada em “Retrato Cantado de Um Amor”, “Sonhos”e “Trapaças de Amor”.

A sofrência no pagode é uma das marcas mais fortes do gênero, embalados na sonoridade, o público se conecta com as letras e melodia. Para trabalhar esse outro lado do amor, o carioca escolheu faixas como “É tanta”, “Onde está” e “Amor, agora não”, que versam sobre toda a dor no coração (e de cotovelo) que um relacionamento proporciona quando chega ao fim.

“Quando o assunto é amor, tudo se transforma em inspiração. E a desilusão principalmente. São nessas histórias que a gente produz os melhores pagodes, e tio Reinaldo sabia tirar desses momentos o melhor, produzindo músicas que são hits até hoje”, comenta Ferrugem.

CLÁSSICOS DAS RODAS DE SAMBA

A essência das rodas de samba estão ligadas diretamente às músicas tocadas. Com os clássicos atemporais de Reinaldo, o cantor traz para o seu álbum a energia desses encontros, com hits do sambista.

“Um dos momentos mais emocionantes do pagode é aquele quando podemos sentir a energia do público se conectando, cantando junto com a gente… isso é massa demais. Eu quis trazer essa vibe de roda de samba pro meu disco, as músicas de Tio Reinaldo proporcionam isso”, divide o pagodeiro.

Filho das rodas de samba cariocas, Ferrugem sabe quais músicas não podem faltar nesses momentos, “Agora Viu Que Me Perdeu e Chora”, “Pra Ser Minha Musa”, “Brilho no Olhar” e “Problema Emocional” são algumas das faixas concebidas pelo Príncipe e escolhidas pelo artista para abraçar essa essência única. “Essas são as músicas que todo pagodeiro sabe cantar, aquelas que tocam no coração de verdade (risos). Clássicas do Tio Reinaldo que marcaram gerações e continuam emocionando quem ama o pagode”, compartilha o cantor.

FICHA TÉCNICA

Produção Musical: LINCOLN DE LIMA

Produção Executiva: JOSÉ PARRANÇA

A&R Administração: BÁRBARA RODRIGUES

Engenheiro(s) de Gravação do Álbum: MAURÍCIO PINTO

Engenheiro(s) de Mixagem do Álbum: GABRIEL VASCONCELOST

Engenheiro(s) de Masterização do Álbum: GABRIEL VASCONCELOSext

Gravado no Estúdio: AO VIVO NO BAR TEMPLO DE FÉ – SÃO PAULO

Mixado: CENTURY

Masterizado: CENTURY