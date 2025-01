Lote Paranapanema: consulta pública termina nesta sexta-feira (10)

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) comunica que a fase de consulta pública relacionada ao projeto de concessão do Lote Paranapanema chega ao fim nesta sexta-feira, dia 10. Essa iniciativa faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e prevê um investimento significativo de R$ 4,7 bilhões, destinado à ampliação, operação e manutenção de 282,3 quilômetros de rodovias. O projeto beneficiará diretamente 13 municípios localizados na região sudoeste do estado.

Os interessados em contribuir com sugestões sobre a modelagem do projeto ainda podem fazê-lo até o encerramento da consulta. As propostas devem ser enviadas por meio de um formulário online disponível no site da Artesp ou pelo e-mail: [email protected]. Os próximos passos incluem a publicação do edital em abril de 2025, a realização do leilão em julho do mesmo ano e a assinatura do contrato prevista para outubro de 2025, com início da cobrança de pedágio projetado para outubro de 2026. Mais detalhes podem ser acessados no portal da Artesp.

O projeto abrange diversas obras significativas, incluindo a duplicação de 147 quilômetros de rodovias, a construção de 29 novas passarelas, a implantação de 84 pontos de ônibus, além da criação de 56 quilômetros de acostamentos e 13 quilômetros de vias marginais. Também estão planejados 15 dispositivos em desnível e 39 em nível. Para modernizar a infraestrutura rodoviária, serão instaladas lâmpadas LED nas áreas urbanas, além de sistemas de monitoramento por câmeras CFTV, painéis com mensagens variáveis, cobertura para comunicação sem fio, postos de pesagem e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar.

Os municípios diretamente contemplados pelo projeto incluem Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.

Em dezembro de 2024, foram realizadas três audiências públicas nas cidades de Ourinhos e Itapetininga em formato presencial e uma sessão híbrida em São Paulo. Essas reuniões contaram com a participação ativa da comunidade local, autoridades e parlamentares, possibilitando a coleta de sugestões que resultaram em melhorias significativas nas rodovias Raposo Tavares (SP-270), Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), Mello Peixoto (SP-278), Acesso Ivens Vieira (SPA-204/270) e Engenheiro Edson Martins de Lara (SPA-245/270).