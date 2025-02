lon Musk propõe aumento salarial para combater corrupção no governo dos EUA

O bilionário Elon Musk, conhecido por suas iniciativas controversas, trouxe à tona uma proposta audaciosa que visa combater a corrupção no governo federal dos Estados Unidos. Em uma declaração feita na rede social X, plataforma da qual é proprietário, Musk sugeriu um aumento salarial para os membros do Congresso e altos funcionários governamentais.

Contexto de Cortes no Setor Público

A sugestão de Musk surge em um contexto de cortes significativos no setor público, promovidos pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental), iniciativa criada por Donald Trump e atualmente liderada pelo próprio Musk. Desde a assunção de Trump à presidência, o Doge tem implementado demissões em massa, com relatos de aproximadamente 30 mil servidores públicos dispensados e cerca de 75 mil aderindo a um plano de demissão voluntária oferecido pelo departamento.

No seu post no X, Musk destacou a importância de aumentar os salários como forma de reduzir o incentivo à corrupção, argumentando que isso poderia ser muito mais vantajoso para os cidadãos. Atualmente, os deputados e senadores americanos recebem um salário anual de US174mil (aproximadamente R$ 1 milhão), valor que não é reajustado desde 2009. Em contraste, os parlamentares brasileiros têm um salário mensal de R$ 46.366,19, com ajustes realizados pela última vez em fevereiro deste ano.

Apoio e Oposição à Proposta

Vários congressistas, tanto do partido republicano quanto do democrata, expressaram apoio à ideia de um aumento salarial, defendendo que uma remuneração adequada é essencial para atrair novos talentos para a política, especialmente considerando os altos custos das campanhas eleitorais nos Estados Unidos.

No entanto, uma tentativa recente de promover um ajuste salarial foi recebida com forte oposição. Musk criticou publicamente a proposta em dezembro do ano passado, afirmando que “qualquer congressista que vote a favor desta proposta escandalosa merece perder [seu assento]”. Como resultado da pressão exercida por ele e outros opositores, a proposta foi rejeitada.