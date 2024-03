Lollapalooza: esquema de segurança da PM envolve 2,4 mil policiais

A Polícia Militar montará um esquema com efetivo de mais de 2,4 mil policiais para reforçar a segurança no festival Lollapalooza. O evento deve mobilizar cerca de 300 mil pessoas nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Além do efetivo, a PM também empregará 308 viaturas do policiamento de área e unidades especializadas, como Choque (Rota, Rocam, Gate e Cavalaria), Trânsito, Comando de Aviação e Corpo de Bombeiros.

As edições anteriores serviram de experiência para aperfeiçoar o policiamento conforme a dinâmica do público nos dias do festival. Desse modo, a segurança se molda às necessidades, explicou o coordenador operacional da PM, coronel Gentil Carvalho Junior. “O trabalho já começa antes mesmo do evento, com o policiamento preventivo e outras ações no entorno, além da comunicação com os frequentadores, por meio das redes sociais, e o contato direto com os organizadores”, ressaltou.

O policial também reforçou a orientação ao público que vai curtir os dias de shows. “É preciso redobrar a atenção com os pertences pessoais, como, por exemplo, os celulares. Quando guardar o aparelho, deixe em locais protegidos, nunca no bolso de trás”, detalhou o coronel.

Delegacia móvel vai atender turistas durante o festival

A Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) estará no evento com a delegacia itinerante para receber ocorrências registradas dentro do autódromo. A base móvel conta com toda a estrutura para atendimento ao público.

“O objetivo é garantir um serviço rápido e direcionado para o turista”, disse a delegada Fernanda Herbella. “Os policiais permanecerão no local durante todo o evento para receber as queixas e as denúncias do público de qualquer natureza.”

A delegada explicou ainda que as ocorrências no entorno do autódromo serão direcionadas pela unidade da Polícia Civil da área. A Delegacia do Turista, no Aeroporto de Congonhas, também vai ter reforço no atendimento nos três dias do festival por causa da grande movimentação de passageiros.

Todas as equipes de plantão durante os dias do festival terão pelo menos um policial fluente em espanhol e inglês. Uma agente feminina também estará na delegacia móvel para acolher possíveis vítimas e orientar quanto ao registro da ocorrência, como, por exemplo, em casos de importunação sexual.

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil, atuará no policiamento preventivo especializado na área externa, com foco nos furtos e roubos de celulares e outros crimes patrimoniais. Além disso, o Serviço Aerotático (SAT) também sobrevoará a área do evento nos período de maior concentração de público.