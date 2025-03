LollaBR: McDonald’s leva iniciativas sustentáveis ao festival e conscientiza fãs de música

O McDonald’s está de volta ao Autódromo de Interlagos para matar a fome de Méqui dos fãs e deixar sua marca no Lollapalooza Brasil 2025 — desta vez, com ainda mais impacto e propósito. Além da tradicional megaoperação de 3.500 m², que abriga o maior restaurante da marca no Brasil e mais de 400 colaboradores, reforça seu compromisso com a sustentabilidade. Durante o festival, o público poderá conhecer de perto algumas iniciativas socioambientais da Receita do Futuro, plataforma ESG da companhia, que tornará a experiência no evento mais consciente.

Unindo entretenimento e sustentabilidade, o Méqui leva ao festival seu compromisso de engajar e educar o público no cuidado com o meio ambiente. Em mais uma edição, promove a economia circular ao reutilizar os materiais da estrutura e cenografia da edição anterior.

E tem mais: quem recicla ganha benefícios! A marca deixará à disposição do público uma máquina de reciclagem da Ecoloop, que transforma embalagens descartadas corretamente em vantagens exclusivas. Basta depositar embalagens limpas e vazias para garantir cupons de desconto especiais, válidos em restaurantes McDonald’s participantes fora do Autódromo de Interlagos. Além disso, vai disponibilizar dois contêineres de coleta seletiva, incentivando o público a separar resíduos entre recicláveis, orgânicos e não recicláveis. Na última edição do LollaBR, a marca reciclou 1.212 kg de materiais da sua operação.

Os resíduos orgânicos também terão destino correto e serão levados à compostagem, com processamento feito pela composteira da Topema, instalada no próprio festival, que tem capacidade para tratar até 100 kg de resíduos por ciclo. No ano passado, com a mesma iniciativa, transformou mais de 570kg de resíduos orgânicos em composto.

“Acreditamos que grandes eventos como festivais de música são oportunidades valiosas para conectar o público às práticas sustentáveis que já adotamos em nossos restaurantes. Por isso, ao levar a Receita do Futuro para o Parque de Alimentação do Méqui, nosso objetivo é mostrar que, por meio de pequenas, mas importantes mudanças, podemos gerar um grande impacto positivo para o planeta. Nosso compromisso é seguir liderando pelo exemplo, escutando nossos consumidores e atentos ao que a sociedade espera de uma marca como o McDonald’s”, afirma Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Sustentabilidade da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

E não para por aí! Em todo o país, inúmeras cozinhas do McDonald’s já implementaram novos procedimentos operacionais e de segurança do alimento com o objetivo de combater o desperdício de alimentos, ao mesmo tempo que gera impacto social, a partir da doação de alimentos. Durante o Lollapalooza Brasil, essa iniciativa será implementada: produtos que não estão no padrão para comercialização, mas que estão em perfeitas condições para consumo, serão destinados à ONG Projeto Arrastão, uma organização sem fins lucrativos que faz o acolhimento e dá suporte às famílias da região do Campo Limpo que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio da startup social Comida Invisível.

Na última edição do festival 2024, cerca de 220kg de alimentos foram doados. Fora do evento, a marca conta com aproximadamente 400 restaurantes participantes e cerca de 60 toneladas de alimentos doados, o que representa mais de 300 mil pratos de comida, desde a implementação da iniciativa.

A diversidade e a inclusão estão no centro da experiência!

Para garantir que todos possam curtir a MéquiLand, o McDonald’s investiu em acessibilidade com rampas de acesso distribuídas por todo o espaço. Além disso, os cardápios estarão disponíveis em Braille, e um intérprete de Libras estará à disposição para facilitar a comunicação com o público. A inclusão também se reflete na equipe: mais de 400 colaboradores, representando a diversidade do Brasil, estarão à frente dessa megaoperação, garantindo um atendimento acolhedor e representativo para todos os fãs de música que passarem pelo Méqui.