Lojinha Solidária de São Caetano distribui roupas de inverno a pessoas em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul inaugura nesta quinta-feira (11/7) mais uma edição da Lojinha Solidária, na qual entregará doações de roupas para 2.230 famílias cadastradas no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 218,00. Nesta quinta e sexta-feiras (11 e 12), os bairros contemplados são Fundação e São José.

Os moradores dos demais bairros que receberam a carta-aviso deverão comparecer na Casa de Vidro, na Avenida Goiás, 1.111, no Bairro Santa Paula, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“A Lojinha Solidária é mais uma iniciativa do Fundo Social, com muito amor envolvido, voltada às pessoas que mais precisam. Atenderemos todos com acolhimento, para que passem o inverno aquecidos”, ressalta a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio.

Segue o escalonamento dos bairros dos contemplados:

11 e 12 de julho: Bairros São José e Fundação;

15 e 16 de julho: Bairro Nova Gerty;

17 e 18 de julho: Bairros Prosperidade e Boa Vista;

19 de julho: Bairro Mauá;

22 e 23 de julho: Bairro Oswaldo Cruz;

24 de julho: Bairros Santa Paula e Centro;

25 e 26 de julho: Bairro Olímpico;

29 de julho: Bairro Barcelona;

30 de julho: Jardim São Caetano;

31 de julho: Bairros Cerâmica e Santo Antônio;

1 e 2 de agosto: Bairro Santa Maria.