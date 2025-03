Loja de roupa pega fogo em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas na Avenida Vautier, situada na movimentada região da Feira da Madrugada, no Brás, Centro de São Paulo, durante as primeiras horas desta segunda-feira, 10 de março. Apesar do intenso movimento na área, não houve registro de feridos.

O incidente começou por volta das 2h25 e mobilizou cerca de dez viaturas do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local para conter as chamas. Os focos de incêndio foram controlados às 6h, embora a fumaça tenha se espalhado pela vizinhança.

A fachada da loja sofreu danos significativos, mas o estabelecimento conseguiu evitar uma tragédia maior. A Avenida Vautier é uma importante via comercial, reconhecida como uma alternativa à superlotada Rua 25 de Março e conhecida por abrigar diversas lojas e shoppings.

Em decorrência do incêndio, o quarteirão onde se localiza a loja foi bloqueado temporariamente, mas foi liberado para o tráfego às 7h15 pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Além disso, uma linha de ônibus que passava pela área precisou ser desviada; no entanto, a normalização do serviço foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e pela SPTrans.

A Prefeitura de São Paulo informou que equipes da Defesa Civil e da Subprefeitura da Mooca foram enviadas ao local e aguardam a liberação do Corpo de Bombeiros para realizar uma vistoria completa na área afetada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, e o caso será registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro.

Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a situação está sob controle e que as equipes continuam realizando os trabalhos necessários para garantir a segurança dos moradores e comerciantes locais. O Corpo de Bombeiros permanece no local para concluir o processo de rescaldo.