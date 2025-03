Incêndio em abrigo de São José dos Campos resulta em quatro mortes

Na madrugada desta segunda-feira, 10 de março, um trágico incêndio em um abrigo destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, localizado na rua Sebastião Hummel, no centro de São José dos Campos, resultou na morte de quatro indivíduos, conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

O fogo teve início por volta das 00h30 e rapidamente se alastrou pelo estabelecimento. No momento do incidente, havia 22 pessoas no abrigo, incluindo seis que se encontravam acamadas e incapazes de se locomover. A corporação de bombeiros atuou com agilidade para resgatar todos os presentes, garantindo a retirada segura dos acamados.

Até o momento, uma pessoa foi detida sob a suspeita de ter provocado as chamas. As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil iniciará uma investigação para apurar os fatos e determinar a causa exata do sinistro.

Além das fatalidades, um total de nove pessoas necessitou de atendimento médico e foi encaminhada para o pronto-socorro local. O evento evidencia a vulnerabilidade da população atendida pelo abrigo e levanta questões sobre a segurança e as condições desses estabelecimentos.