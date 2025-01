Loja Colaborativa Junto & Misturado tem novas expositoras em Santo André

O Instituto Ecoar divulgou os nomes das 16 mulheres selecionadas para integrar o programa Lojas Colaborativas Junto & Misturado no shopping Grand Plaza, em Santo André. A iniciativa terá início no dia 2 de fevereiro, conta com o apoio do Sebrae-SP e se estenderá por seis meses.

Durante esse período, as empreendedoras poderão expor e vender seus produtos em um espaço compartilhado no piso térreo do shopping, que reúne diversas marcas de artesanato de diferentes categorias. O apoio do Instituto Syn possibilita que microempreendedoras e empreendedores individuais (MEIs) possam estar nesta loja colaborativa em um shopping center sem custos operacionais como aluguel, condomínio manutenção, mobiliário. O Instituto Ecoar oferece o suporte e acompanha o desenvolvimento de cada uma. O Sebrae-SP apoia o programa com a capacitação, onde as empresárias aprendem como estruturar seus negócios, desenvolver estratégias, administrar as finanças, precificação e a presença da marca nas redes sociais.

O programa Lojas Colaborativas Junto & Misturado é promovido pelo Instituto SYN , em parceria com o Instituto Ecoar e o Sebrae-SP . A loja está localizada no shopping Grand Plaza, que fica na Av. Industrial, 600 – Centro, Santo André – SP. O Horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 11h às 20h.

Expositoras da Loja Colaborativa – Piso térreo do shopping

Amanda Rodrigues – Atelier de Mosaicos

Instagram: @amanda_rodrigues_atelier

Ateliê Artes da Lu

Instagram: @atelie.artesdalu

Ateliê Claudia Du’Arte

Instagram: @atelieclaudiaduarte

Bem Me Quer – Moda e Acessórios

Instagram: @bemmequermodaeacessorios_

Bicho Grilo Crochê

Instagram: @bichogrilocroche

Claudialina Rosa Trufelli

Instagram: @claurosa_arte

Dona Sebastiana – Cosméticos Naturais

Instagram: @donasebastiana_

Garimpando Artes

Instagram: @garimpandoarte

Mimos da Gigi – Laços e Tiaras

Instagram: @mimosdegigi_artesanatos

Navillera Macrame

Instagram: @navillera_macrame

Patricia Souza – Artesã

Instagram: @atelie_patisouza

Rose Correa

Instagram: @roseli_correa

Semente de Luz Velas e Aromas

Instagram: @sementedeluzvelasearomas

Stilo Art Bolsas Artesanais

Instagram: @stiloartbolsas

Vanessa Terapeuta Energética

Instagram: @espacohannaterapias

Zuca Artes

Instagram: @zuca.artes