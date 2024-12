Lobo-marinho Joca reaparece no Rio

Recentemente, o famoso lobo-marinho conhecido como Joca fez sua reaparição no Rio de Janeiro, após um período de 48 horas em que foi avistado descansando nas areias de Ipanema. Desde então, suas últimas aparições ocorreram nas praias de Niterói e Maricá, localizadas na região metropolitana da cidade.

A primeira observação do animal ocorreu no último domingo (22), quando Joca foi avistado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá. Após cerca de duas horas de repouso, ele decidiu retornar ao mar. A ONG Eco Conservation fez um apelo à população para que respeitassem a sinalização e mantivessem distância segura do animal em caso de novos avistamentos.

No dia seguinte, segunda-feira (23), Joca foi novamente visto em Niterói. Sua presença atraiu a atenção da Guarda Ambiental local, que estabeleceu um perímetro ao redor do lobo-marinho para evitar que banhistas se aproximassem dele.

De acordo com Diogo Cristo, Coordenador veterinário do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), a equipe tem monitorado a saúde de Joca. “Ele ficou dois dias encalhado no Rio e voltou ao mar, fazendo paradas para descanso. Ao avaliá-lo aqui, notamos que ele está um pouco mais magro, mas ainda se encontra saudável”, informou Cristo.

A presença inesperada do lobo-marinho na praia de Ipanema causou curiosidade entre os banhistas na manhã da última quarta-feira (18). O animal parecia relaxar na areia, atraindo a atenção dos frequentadores.

Para o professor Dirceu Lopes, mestrando da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o fenômeno do aparecimento de lobos-marinhos na costa carioca pode ser atribuído às mudanças climáticas. “É possível que o lobo-marinho tenha vindo da Antártida através das correntes marítimas. Com a intensificação das mudanças climáticas, essas ocorrências tendem a se tornar mais frequentes. Assim, será cada vez mais comum observar lobos-marinhos, pinguins e outras espécies oriundas do extremo sul em nossas costas, em busca de alimento e durante o período de acasalamento”, explicou Lopes.