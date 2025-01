Lobisomem será um tributo aos filmes dos anos 80

Em contagem regressiva para a estreia de Lobisomem nos cinemas no próximo dia 16 de janeiro, a Universal Pictures acaba de divulgar material inédito de bastidores do longa. No vídeo, o diretor Leigh Whannell (O Homem Invisível) revela que seus filmes e diretores favoritos da juventude foram inspirações para a produção: “É um tributo aos longas dos anos 80 que eu adorava na adolescência, como O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e A Mosca, do Cronenberg”. Também roteirista do filme, ele conta que o período da pandemia influenciou na construção da história: “Depois dos últimos anos agitados que o mundo vivenciou, temas como pavor, ansiedade e isolamento surgiram naturalmente no roteiro”.

Assista ao trailer:

A equipe de produção criativa de Whannell inclui o prestigiado diretor de fotografia, parceiro de longa data do cineasta, Stefan Duscio (O Homem Invisível, Upgrade); a designer de produção Ruby Mathers (Segredos do Passado, série Top Boy) e a figurinista Sarah Voon (A Morte do Demônio: A Ascensão).

Christopher Abbott, a vencedora do Emmy Julia Garner, Matilda Firth e Sam Jaeger interpretam os papéis principais. Lobisomem chega aos cinemas em 16 de janeiro, também com versões acessíveis e dubladas.

Sobre o filme

A lua está cheia. O terror é real. A Blumhouse e o diretor e roteirista Leigh Whannell, criadores do arrepiante conto moderno de monstros O Homem Invisível, levam aos cinemas um novo pesadelo aterrorizante, Lobisomem.

Esta reimaginação arrepiante do clássico monstro da Universal é dirigida por Whannell a partir do roteiro de Whannell & Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum & Rebecca Angelo (Dinheiro Fácil). Interpretam a família aterrorizada pelo Lobisomem o ator Christopher Abbott (Pobres Criaturas, série Catch-22, Ao Cair da Noite), indicado ao Globo de Ouro, e as atrizes Julia Garner (séries Ozark, Inventing Anna), vencedora do Emmy, e Matilda Firth (série Hullraisers, Coma).



O elenco conta ainda com o ator Sam Jaeger (série The Handmaid’s Tale, Sniper Americano), indicado ao SAG. Os filmes de Leigh Whannell com a Blumhouse incluem O Homem Invisível, Upgrade: Atualização e Sobrenatural: A Origem. Lobisomem é produzido pelo fundador e CEO da Blumhouse, Jason Blum, e tem produção executiva de Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell. Lobisomen é uma produção da Blumhouse e Motel Movies.