Madonna retoma produção de seu filme biográfico

Madonna parou a produção de um filme biográfico há quase um ano por causa da “The Celebration Tour” e agora decidiu retomar o projeto. A cantora voltou a conversar com a Universal Pictures para concluir o roteiro nos próximos meses. O desejo da intérprete de “Holiday” e “Open Your Heart” é que as gravações comecem no ano que vem. Ela também já tem um nome para interpretá-la no longa: Julia Garner.

Atriz e modelo norte-americana, Julia é conhecida por interpretar Ruth Langmore na série ‘Ozark’, da Netflix, e já estaria tendo aulas de canto e dança em segredo desde o ano passado.

Segundo a revista Variety, Madonna conduziu uma seleção no final de 2022 e Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, Bebe Rexha e Sky Ferreira foram alguns dos nomes que entraram na disputa e realizaram os testes de elenco. Julia foi quem mais agradou à cantora.

Madonna também planeja dirigir e produzir o filme. Ela quer ter controle total sobre a sua história: “Tive uma vida extraordinária, então devo fazer um filme extraordinário. Foi também uma medida preventiva porque muitas pessoas estavam tentando fazer filmes sobre mim, principalmente homens misóginos. Então, tomei a iniciativa e disse: ‘Ninguém vai contar minha história além de mim'”, explicou.