Lixões ainda dominam 31,9% das cidades brasileiras em 2023

Em 2023, um expressivo número de municípios brasileiros ainda adotava práticas inadequadas para a destinação de resíduos sólidos, utilizando lixões a céu aberto. Segundo dados do IBGE, 31,9% dos municípios — o que corresponde a 1.775 cidades — recorriam a essa prática, desconsiderando metas legislativas para erradicação dos lixões. Esses locais representam riscos significativos ao meio ambiente e à saúde pública, incluindo contaminação do solo e lençóis freáticos, proliferação de vetores de doenças e emissão de gases de efeito estufa.

As disparidades regionais são notáveis. A região Norte apresentou o maior percentual de municípios com lixões (73,8%), enquanto o Sul e Sudeste mostraram percentuais significativamente menores, 5,7% e 12,1%, respectivamente. Estados como Amazonas lideram negativamente com 91,9% das cidades utilizando lixões.

A pesquisa do IBGE destacou também a menor presença de aterros sanitários no país, adotados por apenas 28,6% dos municípios em 2023. Os aterros sanitários são essenciais por oferecerem controle ambiental adequado e minimizarem os impactos negativos dos resíduos. Entretanto, sua adoção é insuficiente comparada aos lixões.

Além disso, a pesquisa revelou o uso de aterros controlados em 18,7% das cidades. Esses aterros oferecem um nível intermediário de gestão dos resíduos, mas não atendem completamente às normas ambientais.

Conforme enfatiza o IBGE, a disposição adequada dos resíduos sólidos é crucial para proteger o meio ambiente e a saúde pública. A transição para aterros sanitários representa um passo vital nessa direção, garantindo que os resíduos sejam isolados do ecossistema. Com prazos estipulados pelo Novo Marco do Saneamento, é urgente que os municípios adotem práticas mais sustentáveis para gerenciar seus resíduos sólidos de forma eficaz.