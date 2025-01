Livros de diversos estilos mostram as histórias e transformações de São Paulo

As histórias de São Paulo e suas transformações estão em um acervo literários disponível nas equipamentos literários da Prefeitura: bibliotecas municipais, 15 pontos de leitura e 15 bosques de leitura e ainda pela plataforma BiblioSP. Neste sábado (25), a cidade comemora 471 anos e uma boa dica é ficar por dentro dos livros que homenageiam a capital.

As obras trazem a cidade em diferentes maneiras, seja como cenário que testemunha a história ou como protagonista. A curadoria, elaborada pelo Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB), da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, oferece uma oportunidade de explorar os territórios de São Paulo e acompanhar suas mudanças ao longo de seus 471 anos.

A iniciativa também convida os munícipes a conhecerem as bibliotecas municipais espalhadas pela cidade. Ao todo, são 54 bibliotecas de bairro, 15 pontos de leitura e 15 bosques de leitura. A lista completa das bibliotecas, com seus endereços e informações adicionais, pode ser acessada aqui.

A curadoria de leitura está disponível na BiblioSP Digital, via smartphone, tablet ou computador. A plataforma é um serviço de streaming gratuito, com mais de 17 mil títulos, 700 editoras nacionais e internacionais, e 8 mil autores. Com obras em português, inglês, espanhol, francês e alemão, a leitura é instantânea, sem necessidade de reserva. Saiba mais sobre o serviço no site oficial da BiblioSP Digital.

Lista Dicas de Leitura – São Paulo 471 anos:

Crônicas de São Paulo: Um Olhar Indígena – Daniel Munduruku

Para escrever essas crônicas, Daniel Munduruku caminhou por São Paulo com um olhar atento. Mais do que encontrar nomes indígenas, seu objetivo era procurar significados, interpretar os lugares e conseguir olhar para a cidade de um novo jeito. Escrito em primeira pessoa, o livro traz as impressões do autor de endereços como Tatuapé, Anhangabaú, Butantã, entre outros.

Crônicas brasileiras – Século 20; Nomes indígenas – São Paulo (SP) – Crônicas; São Paulo (SP) – Crônicas

Neve na manhã de São Paulo – José Roberto Walker

Neve na manhã de São Paulo é um romance histórico que conta a história de amor entre Oswald de Andrade e Miss Cyclone, uma estudante normalista, em uma garçonnière no centro de São Paulo no início do século XX. O livro também retrata a cidade de São Paulo no período, abordando o impacto da Primeira Guerra Mundial, a criação das feiras livres e a gripe espanhola de 1918.

Romance brasileiro – Século 21; Andrade, Oswald de, 1890-1954 – Residências e lugares habituais – Ficção; Escritores brasileiros – São Paulo (SP) – Século 20 – Ficção; Histórias de amor; Ficção histórica

Pauliceia de mil dentes – Maria José Silveira

Pauliceia de mil dentes é um romance sobre uma cidade: a São Paulo de hoje. A ficção atual tem retratado mais o lado marginal e caótico dessa que é a sexta maior cidade do mundo, mas este – que é o sexto romance de Maria José Silveira – não se limita a isso. Seus personagens trabalham, amam, se alegram e entrelaçam suas complexas histórias no gigantesco painel que compõe a megalópole amada por uns, odiada por outros, com seus mundos diferentes que se interconectam em diversos momentos: no trabalho, nas ruas, no lazer, na cultura, no amor. O romance se estrutura em torno de uma invasão a um famoso escritório de advocacia por um jovem de família tradicional paulista, que faz duas reféns: a ex-namorada, que o rejeitou, e a faxineira da firma. A história é contada por vários tipos de linguagem e vozes.

A jovem refém, no entanto – de certa forma a protagonista do livro – é a única que não tem voz. Sua personalidade é criada através dos olhares dos outros envolvidos em sua história.

Romance brasileiro – Século 21; São Paulo (SP) – Ficção

Meu velho centro: histórias do coração de São Paulo – Heródoto Barbeiro

Relato apaixonado que revela o coração do Centro de São Paulo, mesclando história da cidade com a vida íntima do autor. Com fotos pessoais e imagens, o jornalista revive as transformações, diversidades e curiosidades do Velho Centro, promovendo um reencontro encantador com a identidade paulistana.

Centro (São Paulo, SP); História; São Paulo (SP); História; Cidades históricas; São Paulo (SP)

A capital da solidão – Roberto Pompeu de Toledo

Numa narrativa envolvente e reveladora, o leitor é convidado a conhecer momentos cruciais da trajetória da cidade que, por mais de uma ocasião, esteve ameaçada de penosos retrocessos, senão de extinção, por motivo do abandono dos moradores, da precariedade de recursos e do que por vezes pareceu uma irremediável falta de futuro. O destino de São Paulo, ao longo dos três primeiros séculos de existência, foi de isolamento e de solidão.

São Paulo (SP); História; Aspectos sociais