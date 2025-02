Livraria Unesp Móvel começa 2025 com cheiro de livro novo

A Livraria Unesp Móvel (LUM) inicia 2025 com um novo visual, trazendo frescor e impacto visual. A adesivagem inovadora simula prateleiras cheias de lançamentos da Editora Unesp, destacando a diversidade de seu catálogo e chamando a atenção durante suas viagens.

Para o representante comercial Jorge Menezes, responsável pela iniciativa, “é emocionante visitar os mais diversos municípios do Brasil, levando livros a locais onde o acesso à leitura é restrito. Cada parada é uma oportunidade de reconectar as pessoas ao conhecimento.”

Compromisso com a democratização da leitura

O diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp (FEU), Jézio Gutierre, enfatiza a importância do projeto. “A LUM representa o compromisso da Unesp com a democratização do acesso à leitura, especialmente em regiões com pouca oferta de livrarias.” Ele destaca que “o contexto atual reforça essa missão.” Dados do IBGE de 2019 revelam uma queda significativa no número de municípios com livrarias: em 2001, 42,7% tinham pelo menos uma; em 2018, esse percentual caiu para apenas 17,7%.

Frente a esse cenário preocupante, a LUM se apresenta como uma alternativa para a falta de opções de muitas comunidades, oferecendo livros ‒ tanto da Editora Unesp quanto de outras editoras ‒ a preços acessíveis e com descontos especiais.

Expansão do acesso ao conhecimento

Instalada em um caminhão-baú com 20 metros quadrados de área útil, com capacidade de transportar 6 mil títulos variados, o book truck se confgura como uma loja pldenamente informatizada, com disponibilidade de Wi-Fi e acervo selecionado especialmente para o local da visita. Em todos os casos, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito e débito (todas as bandeiras) e Vale Cultura.

Concebida inicialmente para circular apenas entre os 24 câmpus universitários da Unesp, a LUM acabou ganhando projeção além muros, tendo sido convidada por dezenas de outros municípios brasileiros para marcar presença em eventos municipais. Atualmente, a LUM concilia sua agenda intraunesp com vários outras demandas das mais diversificadas cidades.