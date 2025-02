Liverpool bate o Wolves de Vitor Pereira e mantém ‘gordura’ na liderança da PL

No último domingo (16), o Liverpool conquistou uma vitória significativa sobre o Wolverhampton do técnico Vitor Pereira, com o placar final de 2 a 1, em partida realizada no Anfield. Os gols da equipe da casa foram anotados por Luis Díaz e Mohamed Salah, enquanto Matheus Cunha descontou para os visitantes. Este confronto correspondeu à 25ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória eleva o Liverpool a um total de 60 pontos, consolidando sua liderança na tabela com uma diferença de sete pontos para o Arsenal, que ocupa a segunda posição com 53 pontos. O Nottingham Forest segue em terceiro lugar com 47 pontos. O próximo desafio dos Reds será contra o Aston Villa, na quarta-feira (19), em jogo fora de casa.

Por outro lado, o Wolverhampton, sob o comando do técnico português Vítor Pereira, ex-treinador de clubes como Corinthians e Flamengo, permanece na zona crítica da tabela, ocupando a 17ª posição com apenas 19 pontos. O próximo embate dos Wolves será contra o Bournemouth, marcado para sábado (22).

Resumo da partida

O início do jogo foi dominado pelo Liverpool, que impôs pressão ao Wolverhampton desde os primeiros minutos. A equipe não levou muito tempo para abrir o placar; aos 14 minutos, Luis Díaz encontrou o caminho das redes de maneira inusitada. Após um erro no domínio de Salah, a bola sobrou para Díaz, que, em um lance confuso com o goleiro adversário, acabou empurrando-a para dentro do gol com a barriga.

O Liverpool ampliou a vantagem quando Salah converteu um pênalti após Luis Díaz ser derrubado na área pelo goleiro José Sá. O atacante egípcio fez a cobrança com maestria, deslocando o goleiro e colocando a bola no centro do gol.

No segundo tempo, mesmo diante de oportunidades para aumentar ainda mais sua vantagem, os Reds viram um gol e uma penalidade serem anulados. Isso permitiu que o Wolverhampton voltasse ao jogo. Matheus Cunha fez uma bela jogada individual, ao ameaçar um chute de direita e cortar para a esquerda antes de finalizar colocado e superar Alisson, diminuindo assim a diferença no marcador.