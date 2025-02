Arsenal mantém a pressão sobre o Liverpool com vitória convincente contra o Leicester

No último sábado, o Arsenal consolidou sua posição na tabela do Campeonato Inglês ao derrotar o Leicester por 2 a 0, em um confronto realizado no King Power Stadium. Os dois gols foram anotados pelo meia espanhol Mikel Merino, que se destacou na partida e ajudou a equipe londrina a alcançar sua terceira vitória consecutiva no torneio.

Com este triunfo, o Arsenal alcançou a marca de 53 pontos, permanecendo a apenas quatro pontos do líder Liverpool, que ainda entrará em campo neste domingo para enfrentar o Wolverhampton no Anfield. A equipe comandada por Mikel Arteta demonstra forte desempenho e mantém vivas as esperanças de conquistar o título nesta temporada.

Por outro lado, a situação do Leicester se torna cada vez mais crítica. Com a nova derrota, o time permanece na zona de rebaixamento, somando apenas 17 pontos até o momento. A equipe treinada por Ruud van Nistelrooy enfrenta grandes desafios e precisa urgentemente encontrar soluções para evitar a queda para a segunda divisão. As próximas rodadas serão cruciais para o Leicester se reerguer e buscar uma saída da parte inferior da tabela.