Lira convoca líderes a Brasília e indica anunciar candidato à sucessão até quarta

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou alguns líderes partidários para virem a Brasília nesta terça-feira (3) para tratar da disputa pela presidência da Casa. Ele indicou a aliados que deverá anunciar até esta quarta-feira (4) o nome do candidato que irá apoiar.

A eleição ocorre em fevereiro de 2025, e Lira não pode se reeleger. Hoje, são candidatos os líderes Antonio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), além do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

A tendência, de acordo com aliados do presidente da Câmara, é que ele indique apoio a Elmar, de quem é mais próximo. Há uma expectativa de que Lira se reúna ao longo desta terça-feira com líderes partidários na tentativa de conseguir apoio das legendas ao nome de seu candidato.

Até o momento, Brito e Pereira não foram chamados por Lira para virem a Brasília. Elmar já está na cidade.

Parlamentares contrários à candidatura de Elmar fizeram um esforço para tentar reunir consenso em torno de um nome para fazer frente ao líder da União Brasil. Segundo a Folha apurou, Lira indicou a Marcos Pereira que poderia apoiá-lo caso ele conseguisse o apoio dos outros dois candidatos —já que os três integram o mesmo bloco partidário na Câmara.

Nos últimos dias, houve diversas conversas para convencer Brito e Gilberto Kassab, presidente do PSD, a abrir mão da disputa. A investida, porém, fracassou.

Nos últimos dias, Lira também se reuniu com o presidente Lula (PT) em duas ocasiões e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no domingo (1º). Inicialmente, ele tinha estabelecido agosto como a data final para indicar quem iria apoiar. Mas, diante da falta de consenso, o alagoano adiou esse anúncio.