Linn da Quebrada é hospitalizada novamente: artista teria sido vista próximo à Cracolândia

A artista Linn da Quebrada, conhecida por seu papel como a cabeleireira Bibiana no filme “Vitória”, recentemente lançado, voltou a ser hospitalizada para tratamento de saúde mental.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora e atriz, ela tem enfrentado dificuldades relacionadas à sua saúde mental, que incluem o uso abusivo de substâncias e um agravamento dos quadros depressivos. Essa situação levou à decisão de um afastamento temporário das atividades profissionais.

Nos últimos dias, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando uma mulher, que seria Linn, ao lado de um homem em frente a um comércio localizado na Avenida São João, em São Paulo. Esta área, próxima à Cracolândia, é notoriamente associada à presença de usuários de drogas. Contudo, a equipe da artista não confirmou a identidade da pessoa filmada.

No último sábado (15), a cantora cancelou uma apresentação programada na Casa Natura Musical, onde se apresentaria ao lado de Giovani Cidreira no show “Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados”.

A assessoria enfatizou que Linn tem recebido suporte de amigos próximos e profissionais especializados para focar em sua recuperação. “Pedimos que todos respeitem sua privacidade e deem o espaço necessário para que ela possa se dedicar plenamente a esse processo. Agradecemos pelo carinho, compreensão e apoio“, conclui o comunicado.

Em junho de 2024, a artista já havia buscado auxílio em uma clínica de reabilitação devido a problemas relacionados à depressão.

Linn da Quebrada, que tem 34 anos e cujo nome verdadeiro é Lina Pereira, é uma destacada artista trans de São Paulo. Além de sua participação no reality show BBB 22, ela foi protagonista do documentário “Bixa Travesty”, premiado no Festival de Berlim. Sua atuação mais recente no cinema foi no filme “Vitória”, que conta com a renomada Fernanda Montenegro e está atualmente em cartaz.