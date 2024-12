Linn da Quebrada retorna após recuperação e anuncia novos projetos

A cantora e artista Linn da Quebrada está fazendo seu retorno ao cenário cultural brasileiro após um período significativo de tratamento em uma clínica, onde dedicou-se a cuidar de sua saúde mental. Após passar quase metade de 2024 em recuperação devido a uma depressão, ela participou recentemente do desfile da marca quilombola Dih Morais na Eco Fashion Week, realizada em São Paulo.

Além de sua presença marcante no desfile, Linn da Quebrada se prepara para sua estreia no cinema. O longa-metragem “Vitória”, que chegará às salas de exibição em março do próximo ano, conta com a direção de Andrucha Waddington e Breno Silveira. No filme, a artista contracena com a renomada Fernanda Montenegro, que interpreta uma mulher que, ao filmar a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, acaba levando suas denúncias às autoridades policiais. Este projeto é notável por ser o primeiro filme produzido pela plataforma Globoplay a ser lançado nos cinemas, e é baseado em uma história verídica.

Em uma conversa recente com o jornal O Globo, Linn revelou ainda que está trabalhando em um novo álbum intitulado “Fogo Fátuo”, previsto para lançamento no próximo ano. Para acompanhar essa nova fase, a artista planeja realizar uma turnê e também produziu um documentário sobre a criação de seu segundo disco, “Trava Línguas”, que foi lançado em 2021.

No início de abril deste ano, a ex-participante do Big Brother Brasil decidiu interromper seus compromissos profissionais para se dedicar ao tratamento de sua saúde mental. Em um comunicado divulgado em seu Instagram, ela enfatizou a importância de estar bem tanto fisicamente quanto mentalmente para se apresentar diante das câmeras e palcos. “Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar”, afirmou Linn na época.

O retorno da cantora à cena artística e suas novas iniciativas refletem não apenas sua resiliência pessoal, mas também seu compromisso contínuo com a expressão criativa e a saúde mental.