Linhas terão alterações temporárias no Terminal São Mateus 

A SPTrans informa que, a partir de domingo (5), a linha 352A/10 Jd. Helena – Term. São Mateus terá seu ponto final alterado temporariamente da Plataforma B para a continuação da Plataforma A no Terminal São Mateus, devido à interferência no interior do terminal. E os trólebus das linhas 342M/10 e 2290/10 serão substituídos por veículos elétricos ou trólebus com bateria durante o desligamento da rede aérea.



As alterações não interferem nos itinerários das linhas e no atendimento aos pontos de parada.

Acompanhe a mudança:

352A/10 Jd. Helena – Term. São Mateus

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: continuação da Plataforma A.