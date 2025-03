Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda realizam manutenções programadas neste fim de semana

A ViaMobilidade, concessionária responsável pelas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, segue uma rotina de manutenções programadas, como trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, para aprimorar sua estrutura e prestação de serviço aos passageiros. Realizadas fora dos horários de maior fluxo, as intervenções previstas para este fim de semana ocorrem nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Entenda como será o intervalo entre os trens neste período:

Linha 8-Diamante

No sábado, dia 22, das 20h à 0h, haverá intervalos de aproximadamente 18 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi. E no domingo, dia 23, das 4h à 0h, os intervalos serão de aproximadamente 18 minutos entre Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

No dia 22/3, das 20h à 0h, intervalos de aproximadamente 25 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes- Vila Natal.

No dia 23/3, das 4h às 7h, intervalos de aproximadamente 25 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes- Vila Natal. Das 7h às 19h, intervalos de aproximadamente 14 minutos entre Osasco e Jurubatuba/ Senac, e 28 minutos entre Jurubatuba/ Senac e Bruno Covas/ Mendes- Vila Natal. Já das 20h à 0h, intervalos de aproximadamente 25 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes- Vila Natal.