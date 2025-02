Linha 6-Laranja atinge 60% das obras e tem túneis totalmente escavados

O túnel por onde vão passar os trens da Linha 6-Laranja de metrô está totalmente escavado. Neste domingo (9), a Tuneladora Maria Leopoldina chegou à Estação São Joaquim, a última do trecho sul do ramal. As obras da Linha 6-Laranja, estimadas em R$ 19 bilhões, alcançaram 60% de conclusão e cumprem o cronograma previsto pelo Governo de São Paulo. Desta forma, no final do segundo semestre de 2026 será entregue o primeiro trecho do ramal, entre as Estações Brasilândia e Perdizes.

O restante da linha, entre as Estações Perdizes e São Joaquim, interligará a Zona Norte ao Centro da Capital e será entregue no final do segundo semestre de 2027. A linha terá conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi e 8-Diamante.

“A Linha 6-Laranja é a maior obra de infraestrutura da América Latina e avança dentro do prazo. Com a conclusão da escavação dos túneis, iniciamos agora a instalação de trilhos, sistemas e a aquisição de trens. Com a finalização, a operação assistida começa, trazendo um impacto real para a população: o tempo de viagem entre Brasilândia e São Joaquim cairá de 1h30 para apenas 23 minutos. Esse projeto melhora a mobilidade, a qualidade de vida e impulsiona a economia da cidade“, afirma Rafael Benini, Secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo.

Linha 6-Laranja

Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a expectativa é que a Linha 6-Laranja transporte mais de 630 mil passageiros diariamente entre as Estações Brasilândia e São Joaquim. O trajeto, atualmente feito de ônibus em cerca de 1h30, será reduzido para apenas 23 minutos.

Além disso, a construção da Linha 6-Laranja é a maior obra de infraestrutura em execução na América Latina. O empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessionária Linha Universidades (Linha Uni), em execução pela Acciona, com a geração de mais de 10 mil empregos.

Tuneladora Maria Leopoldina

A tuneladora Maria Leopoldina (ou Tatuzão Sul) pesa 2 mil toneladas, com 109 metros de comprimento e diâmetro de escavação de 10,6 metros. A máquina possui refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para a retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares. Ao todo, ela percorreu cerca de 8,9 km desde o VSE Tietê até alcançar a Estação São Joaquim. O equipamento bateu recorde de escavação em outubro de 2024 ao escavar 41,3 metros em 24 horas.