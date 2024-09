Linha 20-Rosa do Metrô recebe licença ambiental após articulação de Carla Morando

Foi emitida nesta segunda-feira, dia 30/09, a Licença Ambiental Prévia para dois projetos de construção em linhas do Metrô na cidade de São Paulo e ABC Paulista. Segundo publicação no Diário Oficial (DO), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- Cetesb avaliou e autorizou as obras da Linha 20- Rosa, luta da deputada estadual Carla Morando desde o início do primeiro mandato em 2019, e Linha 2-Verde até Cerro Corá, na Zona Oeste da capital paulista.

Na divulgação do DO, informaram que a Cetesb tornou público que concedeu à Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô a Licença Ambiental Prévia nº 2964, de 26/09/2024, para a Linha 20-Rosa (trecho Santa Marina – Santo André) e para o prolongamento da Linha 2-Verde (trecho Vila Madalena – Cerro Corá), abrangendo os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo. A licença tem validade de cinco anos, contados a partir da data de emissão.

No início do mês, o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, confirmou, em primeira mão, durante visita ao gabinete da deputada Carla Morando, o parecer favorável da Cetesb para a implantação da Linha 20 Rosa.

Na ocasião, a parlamentar destacou a importância da obra para a região. “Como disse ao governador Tarcísio de Freitas e aos secretários de Estado, esta é uma obra muito importante para população do Grande ABC. Por isso, pedimos celeridade nos trabalhos para implantação da linha que ligará nossa região à cidade de São Paulo e beneficiará um milhão e meio de passageiros por dia”, citou Carla Morando.

A deputada fortaleceu esta interlocução com o Estado por meio da Frente Parlamentar em Prol da Linha 20 Rosa do Metrô que coordena na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “Nosso trabalho está sendo feito. Estamos acompanhando cada passo, nos reunindo com o Governo, solicitando agilidade nas etapas e avançando na realização deste sonho antigo da população”, disse a deputada que já participou de audiências com o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalve, e o diretor de Engenharia e Planejamento, Marcos Kassab, e também com o diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Toledo.

O leilão da Linha 20 pode ocorrer em 2026, com previsão de oito anos para conclusão das obras. Será construída entre as futuras estações Santa Marina e Santo André, com uma extensão de 32,607 km e previsão de entrega para 2035. Terá 33 km de extensão, com 24 estações chegando até o ABC, nas cidades de Santo André e São Bernardo. Partirá da região da Água Branca até Santo André terá integração com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás e 6-Laranja de metrô, além das linhas 7-Rubi e 8-Diamante de trens, prevendo ainda se integrar com a futura Linha 22-Marrom.

LUTA DE CARLA MORANDO

A deputada estadual Carla Morando defende a implantação da Linha para atender a população e garantir desenvolvimento para a região. Entre as iniciativas para garantir a realização da obra estão envio de proposta de emenda ao orçamento de 2024 no valor de R$ 100 milhões para investimento direto nas obras. A parlamentar também fez emenda ao Orçamento de 2021 do Estado, destinando R$ 5,4 milhões para custear os estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC.