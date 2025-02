Mudanças na operação da Linha 1-Azul do Metrô neste fim de semana

Neste fim de semana, haverá alteração na operação da Linha 1-Azul do Metrô, em razão da passagem do Tatuzão das obras da Linha 6-Laranja (Brasilândia – São Joaquim) próximo à estação São Joaquim. Tanto no sábado (15) quanto no domingo (16), a estação São Joaquim permanecerá fechada para o público e a circulação dos trens no trecho entre as estações Japão-Liberdade e Vergueiro ficará interrompida.

Nestas situações, por medida de segurança, é usual interromper temporariamente a circulação de trens na região. Medida semelhante foi adotada por ocasião da passagem da tuneladora da Linha 4-Amarela sob as linhas 2-Verde e 1-Azul e também do Tatuzão da Linha 6-Laranja sob a Linha 4-Amarela.

Na semana passada, essa tuneladora chegou à estação São Joaquim, a última do trecho sul da Linha 6-Laranja. Agora ela segue escavando em direção ao Poço Felício dos Santos, um trecho não operacional, com cerca de 360 metros de túneis. Quando estiver concluída, a Linha 6-Laranja deverá transportar mais de 600 mil passageiros por seus 15 quilômetros de extensão e 15 novas estações.

Como a Linha 1-Azul vai funcionar

Os trens da Linha 1-Azul vão circular em formato de carrossel, ou seja, por ambas as vias, em dois trechos distintos. No sábado e no domingo, as composições circularão no trecho sul, de Jabaquara a Vergueiro, e no trecho norte, de Japão-Liberdade a Tucuruvi. No sábado, os intervalos médios entre os trens serão de cinco minutos e no domingo de sete minutos.

O trecho com operação interrompida, de Japão-Liberdade a Vergueiro, será atendido por 25 ônibus articulados do Paese, que circularão ininterruptamente durante o horário de funcionamento do Metrô com intervalos programados de três minutos.

Senha para Paese e alternativas

Logo após desembarcar nas estações Japão-Liberdade ou Vergueiro, o passageiro receberá uma senha de um funcionário que possibilitará seu reingresso ao sistema sem nova cobrança de passagem. A exceção é para quem utilizar o Paese na estação São Joaquim, que estará fechada. Nesse caso, o passageiro terá o embarque tarifado quando ingressar numa estação do Metrô.

Quem optar por realizar o trajeto a pé – em trajeto com cerca de 1,5 km abrangendo as estações Japão-Liberdade e Vergueiro – deve se lembrar de retirar sua senha do Paese na estação de desembarque, para poder acessar novamente o sistema sem nova cobrança.

Os passageiros também podem optar por utilizar as conexões com as demais linhas de metrô, como alternativa ao Paese dos ônibus.

Para informar sobre estas mudanças programadas, o Metrô irá divulgar mensagens sonoras nos trens e nas estações. Também fará publicações nas redes sociais oficiais da Companhia. Durante o fim de semana, os funcionários das estações reforçarão as orientações de viagem para os passageiros.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento das linhas, o passageiro poderá se informar por meio da Central de Informações do Metrô, que atende diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.