LiLi Club promove a Festa do Vermelho com show do DJ Piu

O LiLi Club – reduto do funk na capital paulista e balada que tem a atmosfera da quebrada – vai celebrar o Natal de uma forma diferente! No sábado, 21 de dezembro, a casa promove a Festa do Vermelho. Por isso, a galera que for curtir o baile funk na ocasião está convidada a comparecer com pelo menos uma peça de roupa ou acessórios na cor que caracteriza esse evento.

A atração especial, na ocasião, será o aclamado DJ Piu, que volta à casa com a temática “Natal do DJ Piu”. O mega show do DJ, que é um dos mais pedidos pelos frequentadores do LiLi Club, é altamente indicado para os ‘inimigos do fim’ e para quem quer dançar e descer até o chão sem medo de ser feliz! Considerado um dos grandes nomes do funk, com destaque especial nos principais streamings de música, DJ Piu promete que o rolê só acaba depois que o sol raiar!

A noite, aliás, terá outro marco: o lançamento do sabor especial Red Mix, novidade da Skol Beats, que tem tudo a ver com a ocasião. Afinal, a bebida tem cor e sabor de frutas vermelhas e combina a refrescância das notas cítricas com o aroma do morango, da amora e da framboesa. O resultado é um sabor intenso, porém, equilibrado entre doçura e acidez, que promete conquistar quem for aproveitar o rolê no LiLi Club.

A galera que quiser curtir a Festa do Vermelho e o ‘Natal do DJ Piu’, no LiLi Club, já pode formar o bonde e fazer cadastro pelo whatsapp da casa para garantir nome na lista, com entrada VIP até às 22h, além de reservar camarotes. Quem gosta de um bom funk não pode ficar fora desta!

SERVIÇO:

LiLi Club – Festa do Vermelho e ‘Natal do DJPiu’

Dia 21 de dezembro (sábado) – das 20h às 6h

Endereço: Rua Aspicuelta, 436 – Vila Madalena

Reservas e lista VIP: (11) 9 7884-9000

Acompanhe pelo Instagram @liliclub

Mais sobre o LiLi Club:

A galera que curte o batidão do funk e busca uma balada especializada no ritmo musical para dançar e descer até o chão precisa conhecer o LiLi Club, casa que faz parte do Grupo Obará e se destaca como reduto do funk na capital paulista. A balada tem dois andares divididos em quatro ambientes instagramáveis, que foram totalmente repaginados e ganharam um ar ainda mais moderno e descontraído, que incluem mezanino, camarote e pista. No LiLi Club a diversão vai até o amanhecer. A qualidade de acústica e som são inigualáveis e permitem que o rolê aconteça até às 6h – mais um ponto positivo para a galera que é “inimiga do fim” e bota para quebrar ao som do funk e das setlists dos DJ’s e MC’s.