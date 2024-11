Líderes pelo mundo saúdam Trump por resultado na eleição dos EUA

Com o iminente retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, políticos, líderes e outras personalidades se manifestaram nesta quarta-feira (6) sobre o resultado da eleição.

O líder republicano conquistou vitórias em estados decisivos e está próximo de ser oficializado o novo presidente dos EUA. Confira abaixo algumas das manifestações.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à Presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”

Lula

Presidente do Brasil

“Parabéns, presidente Donald Trump. Pronto para trabalharmos juntos, como fizemos por quatro anos. Com suas convicções e as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade”

Emmanuel Macron

Presidente da França

“A maior reviravolta na história política dos EUA. Parabéns ao presidente [Trump] por sua enorme vitória. Uma vitória muito necessária para o mundo”

Viktor Orbán

primeiro-ministro da Hungria

“A China espera uma convivência pacífica com os Estados Unidos […] Continuaremos focando e gerenciando as relações com base nos princípios de respeito mútuo, convivência pacífica e cooperação mutuamente benéfica”

Mao Ning

porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China

“Agradeço o comprometimento do presidente Trump com a abordagem da ‘paz pela força’ nos assuntos globais. Esse é exatamente o princípio que pode aproximar a paz justa da Ucrânia. Tenho esperança de que o colocaremos em ação juntos”

Volodimir Zelenski

presidente da Ucrânia

“Pedimos que Trump aprenda com os erros do [do atual presidente Joe] Biden”

Sami Abu Zuhri

porta-voz do Hamas, à agência Reuters

“Parabéns, presidente eleito Trump, por sua histórica vitória eleitoral. Estou ansioso para trabalhar com você nos próximos anos. Como os aliados mais próximos, estamos ombro a ombro na defesa de nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e empreendedorismo”

Kier Starmer

primeiro-ministro do Reino Unido

“Donald Trump parabéns por sua formidável vitória eleitoral. Agora, Make America Great Again (faça os EUA grande novamente). Você sabe que pode contar com a Argentina para executar sua tarefa. Sucesso e bênçãos”

Javier Milei

Presidente da Argentina

“Meus mais sinceros parabéns, meu amigo Donald Trump, por sua histórica vitória eleitoral. […] Espero renovar nossa colaboração para fortalecer ainda mais a parceria global e estratégica Índia-EUA. Juntos, vamos trabalhar pela melhoria do nosso povo e promover a paz, estabilidade e prosperidade globais”

Narendra Modi

premiê da Índia

“Em meu nome e do Governo italiano, os mais sinceros parabéns ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A Itália e os Estados Unidos são nações ‘irmãs’, ligadas por uma aliança inabalável, valores comuns e uma amizade histórica. É um vínculo estratégico, que estou certo que iremos agora reforçar ainda mais. Bom trabalho, presidente”

Giorgia Meloni

Primeira-ministra da Itália

“Ofereço meus sinceros parabéns pela vitória do Sr. Trump e também prestar meus respeitos à escolha democrática do povo americano. De agora em diante, gostaria de trabalhar em estreita colaboração com o Sr. Trump, que se tornará o próximo presidente, para levar a aliança Japão-EUA e as relações Japão-EUA a um nível mais alto”

Shigeru Ishiba

Primeiro-Ministro do Japão

“Parabéns [Donald Trump] por sua vitória e sua eleição como 47º Presidente dos EUA. Trabalharemos em nossas relações bilaterais estratégicas e em uma forte parceria transatlântica”

Pedro Sánchez

Primeiro-ministro da Espanha

“Continuaremos firmes em nosso compromisso com a paz. Estamos confiantes de que os EUA, sob sua liderança [de Trump], apoiarão as aspirações legítimas do povo palestino”

Mahmoud Abbas

Presidente da Autoridade Palestina

“Sua histórica volta à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso renovado com a grande aliança entre Israel e a América. Está é uma grande vitória”

Binyamin Netanyahu

Primeiro-ministro de Israel

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”

Jair Bolsonaro

Ex-presidente do Brasil

“Trump tem uma qualidade útil para nós: como empresário até a medula, desgosta mortalmente de gastar dinheiro com vários parasitas e aliados estúpidos, em projetos de caridade ruins e em organizações internacionais vorazes”

Dmitri Medvedev

Ex-presidente da Rússia

“Parabenizo o presidente eleito Donald Trump por sua vitória. Desejo a ele boa sorte e sucesso na consecução dos interesses do povo americano. Espero juntos estabelecer a paz e manter a estabilidade regional e reforçar os laços estratégicos entre o Egito e os Estados Unidos”

Abdel Fattah al-Sisi

Ditador do Egito

“Parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump pelo seu retorno à Presidência. Estou ansioso para continuar a parceria próxima e mutuamente benéfica entre nossas duas nações em todos os domínios da nossa cooperação. Na arena global, estamos ansiosos para nossa presidência do G20 em 2025, onde trabalharemos em estreita colaboração com os EUA, que nos sucederão em 2026”

Cyril Ramaphosa

Presidente da África do Sul

“Parabéns a Donald Trump por ser eleito Presidente dos Estados Unidos. A amizade entre o Canadá e os EUA é a inveja do mundo. Sei que o presidente Trump e eu trabalharemos juntos para criar mais oportunidades, prosperidade e segurança para ambas as nossas nações”

Justin Trudeau

Primeiro-ministro do Canadá

“Parabenizo Donald Trump por sua eleição como presidente dos EUA. Por muito tempo, a Alemanha e os EUA têm trabalhado juntos com sucesso promovendo prosperidade e liberdade em ambos os lados do Atlântico. Continuaremos a fazê-lo para o bem-estar de nossos cidadãos”

Olaf Scholz

Primeiro-ministro da Alemanha

“Parabenizo meu amigo Donald Trump, que foi eleito presidente dos EUA mais uma vez após uma grande luta nas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Nesta nova era que começará com a escolha do povo americano, espero que os laços turco-americanos se fortaleçam, que as crises e guerras regionais e globais, principalmente a questão da Palestina e a guerra Rússia-Ucrânia, acabem; acredito que mais esforços serão exercidos por um mundo mais justo”

Tayyip Erdogan

Presidente da Turquia

“Sinceros parabéns ao presidente eleito Donald Trump por sua vitória. Estou confiante de que a parceria de longa data [entre] Taiwan-EUA, construída em valores e interesses compartilhados, continuará a servir como uma pedra angular para a estabilidade regional e levará a uma maior prosperidade para todos nós”

Lai Ching-te

Presidente de Taiwan

“Parabéns ao Presidente Eleito dos Estados Unidos da América, [Donald Trump]. Que Deus te abençoe e te guie”

Nayib Bukele

Presidente de El Salvador

“Trump eleito! Começamos o dia celebrando a vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade. Olhamos para os Estados Unidos com esperança ao ver o movimento conservador superar um dos seus obstáculos mais desafiadores”

Tarcísio Gomes de Freitas

Governador de São Paulo