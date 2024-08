Liderança da Vila Mulford diz que Filippi é prefeito que olha pelos pobres

O prefeito Filippi, candidato à reeleição em Diadema, realizou atividade na manhã deste sábado na região central da cidade, iniciando o diálogo com a população pela Vila Mulford. Ali, ouviu um depoimento importante de dona Lira, moradora e liderança do bairro. “Filippi é um prefeito que olha pelos pobres. Foi o único prefeito que esteve com os pobres e esteve com a gente. Por isso, precisa continuar.”

A história da Vila Mulford é um retrato da construção de Diadema. Milhares de famílias constituíram sua moradia em uma área que fica às margens da Rodovia dos Imigrantes e precisaram de muita batalha e diálogo com o poder público para o avanço de políticas no local.

Dona Lira foi uma das primeiras moradoras da Vila Mulford e está no bairro há 40 anos. Viu de perto todas as transformações pelas quais o bairro passou, como asfalto, saneamento básico e iluminação pública. “Tudo nas gestões do Filippi”, relembrou dona Lira. Recentemente, mais de 300 casas do bairro passaram por melhorias do programa estadual Viver Melhor, em parceria com o governo do prefeito Filippi, que reforma interna e externamente as residências.

“A gente vivia aqui no meio do lixo. Eu sempre falei para todos que a gente precisa buscar, se não buscar, não tem como vir. Os governantes precisam saber da nossa existência e o prefeito Filippi sempre soube que a gente existia, sempre olhou pela Vila Mulford”, continuou dona Lira. “O antigo prefeito deixou a cidade num buraco que o Filippi conseguiu recuperar.”

O prefeito Filippi agradeceu as palavras de dona Lira, prestou contas do mandato e avisou que o próximo governo, em sintonia com o presidente Lula, será ainda melhor. “Temos um presidente que é amigo de Diadema, que vai retomar uma política habitacional séria que este País ficou sem ter durante seis anos. Eu tenho certeza que vamos sair de um governo bom para um governo ótimo”, discursou.

Depois de conversar com moradores da Vila Mulford, Filippi percorreu as ruas da região central em carro de som para levar as propostas para a população. Ele foi até a feira da Rua Juarez Rios de Vasconcelos, caminhou por parte do comércio da Avenida Assembleia, andou pelas ruas da Vila Élida e encerrou a atividade na Praça da Igreja Matriz.

“Eu tenho falado pelos quatro cantos desta cidade que temos o melhor time e as melhores propostas para Diadema. Tem gente oferecendo vaga em um barco furado que está mais para um Titanic do que qualquer outra coisa. A população sabe, reconhece tudo que foi feito nos últimos quatro anos e pode ter a certeza que o melhor ainda está por vir”, finalizou.