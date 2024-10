LIDE Futuro Grande ABC promove encontro com Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels

No dia 15 de outubro, terça-feira, das 19h às 22h, o LIDE Futuro Grande ABC realizará um encontro especial em Santo André, com a presença de Chieko Aoki, presidente e fundadora da Blue Tree Hotels. Durante o evento, Aoki apresentará o tema “10 lições que aprendi com a vida e com os negócios”, trazendo suas valiosas experiências e aprendizados adquiridos ao longo de sua trajetória como uma das empresárias mais influentes do Brasil.

Destinado a jovens empreendedores e líderes da região, o evento proporcionará uma oportunidade única de aprender com uma das maiores referências no setor hoteleiro. A palestra de Chieko Aoki abordará temas como liderança, superação de desafios e a importância de valores humanos nos negócios, oferecendo insights práticos e inspiradores para os participantes.

Além da palestra, o evento será um espaço privilegiado para networking, permitindo que os participantes troquem experiências e se conectem com outros empreendedores e líderes locais. O encontro reforça o compromisso do LIDE Futuro Grande ABC em promover o desenvolvimento de jovens talentos e lideranças na região.

Serviço

Data: 15 de outubro (terça-feira)

Horário: 19h às 22h

Local: A ser confirmado

Tema: “10 lições que aprendi com a vida e com os negócios”

Palestrante: Chieko Aoki, presidente e fundadora da Blue Tree Hotels