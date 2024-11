Lexa rebate críticas sobre ingressos de show e destaca iniciativa solidária

Na última terça-feira (19), a cantora Lexa foi alvo de discussões a respeito do valor dos ingressos para seu show em São Paulo, no podcast “Hora da Venenosa”. Durante o programa, as apresentadoras Fabíola Reipert e Keila Jimenez comentaram os preços das entradas e mencionaram a gravidez da artista, que espera sua primeira filha, Sofia, com o ator Ricardo Vianna.

Fabíola Reipert destacou os valores dos ingressos da Tour Mania, que variam entre R$ 35 para a pista e R$ 50 para o mezanino. “É mais barato que o homem que vende ovo”, ironizou Keila Jimenez. Além disso, existe a opção da pista solidária, onde é necessário doar um quilo de alimento não perecível e pagar R$ 40.

A discussão também abordou aspectos pessoais da vida de Lexa, como sua gravidez e uma suposta dívida relacionada a um imóvel adquirido junto ao ex-marido, MC Guimê. “Ela não está grávida? É bom dar umas fraldas para ela…”, comentou Reipert.

Em resposta às críticas, Lexa se pronunciou através das redes sociais, expressando indignação pela forma como foi tratada. “Duas mulheres com uma plataforma que alcança milhares depreciando outra mulher sem motivo”, afirmou a cantora. Ela relembrou um encontro recente com Fabíola Reipert, no qual teria sido cordial e questionou se havia cometido algum erro para justificar o tom desdenhoso das apresentadoras.

Lexa esclareceu sua política de preços nos ingressos, afirmando que são ajustados à realidade econômica atual. Ela ressaltou que a iniciativa de cobrar menos e solicitar doações de fraldas tem como objetivo ajudar mulheres grávidas em condições precárias. “Aprendi a ter empatia nesta vida”, destacou Lexa, lamentando a falta de solidariedade demonstrada pelas apresentadoras.

A artista também desabafou sobre ser constantemente associada a situações do passado que não refletem sua vida atual. “Estou trabalhando dignamente para garantir o futuro da minha filha”, declarou Lexa, pedindo respeito à sua trajetória e decisões.