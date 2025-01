Lexa Deixa Posição de Rainha de Bateria para Priorizar Gestação

Na noite desta terça-feira, 21 de novembro, a cantora Lexa fez um anúncio que pegou muitos fãs de surpresa: ela decidiu abdicar do cargo de Rainha de Bateria da escola de samba Unidos da Tijuca para focar em sua gestação. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, que relatou que a artista está internada em um hospital na cidade de São Paulo, embora os detalhes sobre o motivo do afastamento não tenham sido esclarecidos.

Atualmente na 23ª semana de gestação, Lexa tem compartilhado com seus seguidores momentos dessa nova fase ao lado do noivo e pai da criança, o ator Ricardo Vianna. A rotina intensa da cantora incluía uma série de compromissos, como shows e ensaios tanto na quadra da escola de samba quanto nas ruas, atividades essas frequentemente documentadas em seu canal no YouTube e nas redes sociais.

Em início de novembro, apenas três dias após anunciar a expectativa de seu primeiro filho, o casal realizou um chá-revelação onde descobriram que esperam uma menina, que se chamará Sofia. Em uma mensagem publicada por Lexa ao compartilhar a notícia, a artista expressou: “Que você venha cheia de saúde, porque aqui existe uma família que te ama demais”.

A equipe da cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação. O público aguarda ansiosamente por mais informações sobre o estado de saúde de Lexa e os desdobramentos desse momento tão especial em sua vida.

As redes sociais continuam sendo um meio importante para a artista interagir com seus admiradores, que demonstram apoio e carinho durante esse período significativo.