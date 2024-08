Lewandowski assina acordo de cooperação com a Febraban para combater fraudes, golpes e crimes cibernéticos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, estará em São Paulo (SP), nesta sexta-feira (23), para assinar acordo de cooperação técnica com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O objetivo é coordenar ações entre as organizações para combater fraudes, golpes e crimes cibernéticos. O ato será celebrado na sede da Febraban, às 12h30.

Além do ministro e do presidente da Febraban, Isaac Sidney, estarão no evento, a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Lilian Cintra de Melo, e o presidente do Conselho Diretor da Febraban, Luiz Carlos Trabuco.



Na ocasião, os representantes do MJSP vão conhecer o Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban e participar de um almoço com dirigentes do setor bancário. A visita dá continuidade aos encontros periódicos realizados desde 2021 com representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de autoridades internacionais.



O ministro Lewandowski e o presidente da Febraban falarão com a imprensa ao final da visita.



Serviço:

Assinatura de acordo de cooperação técnica com a Febraban para combater fraudes, golpes e crimes cibernéticos

Data: sexta-feira (23)

Horário: às 12h30

Local: sede da Febraban, Av. Faria Lima, 4.300, São Paulo (SP)