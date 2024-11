Leonardo Sica assume presidência da OAB-SP com vitória inédita online

Na última quinta-feira, 21 de novembro, Leonardo Sica foi eleito presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) para o triênio 2025-2027. Com uma carreira sólida como advogado criminalista e ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (Aasp), Sica liderou uma eleição histórica, a primeira totalmente online, que obteve uma participação recorde de 78,06% dos advogados inscritos. Sua chapa conquistou 52,4% dos votos válidos, refletindo o crescente engajamento proporcionado pela facilidade do voto digital.

Além disso, Daniela Marchi Magalhães foi eleita vice-presidente, reforçando a continuidade na administração da OAB-SP. As medidas de segurança digital implementadas pela Webvoto foram testadas por cinco tentativas de fraude frustradas, demonstrando a eficácia do sistema e a importância da inovação tecnológica para a integridade eleitoral.

Paralelamente, as subseções da OAB no ABC também concluíram suas eleições, com resultados significativos. Em Santo André, a chapa “Advocacia Mais Unida” liderou com 64,6% dos votos. São Caetano viu a vitória unânime da chapa “OAB Para Todos”, enquanto em Mauá, “OAB Para Você” triunfou com 59,73% dos votos. Ribeirão Pires consagrou “Juntos pela Ordem” com 100% dos votos válidos, e Diadema celebrou o sucesso de “OAB Viva e Forte”, também com 59,73%.

Essas novas diretorias estão comprometidas em fortalecer a advocacia e fomentar o diálogo sobre as prerrogativas profissionais. Com uma liderança renovada e processos eleitorais modernizados, a OAB-SP e suas subseções no ABC prometem enfrentar os desafios futuros com determinação e inovação.