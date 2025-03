Leonardo Jardim chega ao Cruzeiro

Após a demissão de Fernando Diniz e um período sem técnico, o Cruzeiro anunciou Leonardo Jardim como seu novo comandante. O treinador chega cercado de expectativas para organizar um elenco repleto de estrelas.

Leonardo Jardim, de 50 anos, é um técnico experiente e já comandou diversas equipes de peso no futebol internacional. Em seu currículo, já dirigiu clubes como Sporting Braga, Olympiacos, Sporting, Al-Hilal, entre outros.

Seu trabalho mais marcante foi no Monaco, onde comandou a equipe em 270 partidas, com 139 vitórias, 65 empates e 66 derrotas. Sob seu comando, o time conquistou o título da Ligue 1 e chegou às semifinais da Champions League.

Em seu último trabalho, no Al Ain, comandou a equipe por 15 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Além disso, tem no currículo conquistas da Liga dos Emirados Árabes, da Liga e Copa da Arábia Saudita, além de títulos na Grécia.

Analista fala sobre Leonardo Jardim

O analista Mário Cagica, fundador do site português Bola na Rede, analisou o perfil de Leonardo Jardim, novo treinador do Cruzeiro. Segundo ele, o técnico teve um desempenho destacado nas primeiras equipes que comandou.

“No Sporting, mesmo não tendo ganho título, fez um trabalho interessante em uma fase muito boa da carreira. Foi campeão da segunda divisão com o Beira Mar, fica em terceiro com o Braga. Teve uma saída estranha do Olympiacos, mas deixou o título grego encaminhado”, destacou.

Porém, Mário Cagica ressalta que após o Monaco, Leonardo Jardim acabou se escondendo em mercados inferiores, o que fez com que ele não cumprisse a expectativa de se tornar um dos grandes no mercado Europeu.

“Até o trabalho no Monaco, ele tinha um percurso excelente. Muitos achavam que ele poderia ser um dos grandes treinadores do futebol português. Por iniciativa dele, começou a fugir muito do mercado europeu. Foi para a Arábia Saudita, Al Hilal, depois para os Emirados Árabes Unidos”, completou.

Por fim, o analista destaca que aceitar o convite do Cruzeiro pode ser uma porta de entrada para retornar para a Europa, principalmente Portugal.

“A ida dele para o Cruzeiro pode ser muito boa para voltar ao radar de Portugal. O Brasileirão é muito acompanhado aqui. O Cruzeiro se reforçou muito bem e terá um ótimo treinador com ótimos trabalhos. Nos últimos anos, ele não chamou muito a atenção, exceto pelo título da Champions da Ásia. Portanto, é uma excelente opção para o Cruzeiro”, finalizou.

Cruzeiro tem nomes de peso e mira títulos

O Cruzeiro apostou em jogadores experientes para reforçar seu elenco em 2025. Entre os principais reforços estão Gabigol, Dudu e Fagner, que chegam para se juntar a um time que já contava com Cássio, Matheus Henrique e Matheus Pereira.

São quatro oportunidades de títulos na temporada: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O objetivo da Raposa com Leonardo Jardim é brigar por todos, fechando o ano com ao menos uma conquista além do Estadual, encarado como obrigação.