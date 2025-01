Léo Santana brilha na Virada Salvador 2025

Na noite de terça-feira, 31 de dezembro, Léo Santana foi o protagonista do aguardado show da Virada Salvador, evento que marca a transição para o ano de 2025. A apresentação ocorreu na Arena O Canto da Cidade, localizada na orla da Boca do Rio, em Salvador.

O cantor teve a responsabilidade de conduzir a contagem regressiva e se destacou como a principal atração do festival, que se estendeu por cinco dias. Antes dele, o público pode desfrutar das performances da banda Parangolé e da renomada dupla Jorge e Mateus.

Para encerrar a programação festiva, o line-up incluiu shows de artistas populares como Luan Santana, Belo e Mari Fernandez, que prometem animar os foliões até o último minuto do ano.

Léo Santana contou com o apoio especial de sua esposa, Lorena Improta, e sua filha, Liz, durante sua apresentação. Este foi um momento marcante para o artista, que fez sua estreia na contagem regressiva em um réveillon da capital baiana. Emocionado, ele expressou sua gratidão ao público: “Um ano de 2025 de muitas realizações nas vidas de vocês. Minha eterna gratidão de corpo e alma a todos vocês por tudo que eu vivo”.

O show foi uma celebração vibrante, repleta de sucessos consagrados como “Posturado e Calmo”, “Santinha” e “Contatinho”, além de uma nova aposta musical para o verão: “Surra de Toma”. A abertura da apresentação ficou por conta do clássico “Negro Lindo”, um dos hits da época em que liderava o Parangolé.

Ainda não havia informações oficiais sobre a quantidade de pessoas que compareceram ao evento até o encerramento da festa. A gestão municipal é responsável pela organização do festival gratuito que atrai milhares de visitantes todos os anos.

Em um momento tocante antes do show, Léo teve a oportunidade de conhecer uma fã dedicada chamada Fernanda Souza, que viajou de Governador Valadares, Minas Gerais, exclusivamente para vê-lo se apresentar. Em entrevista à TV Bahia, ela compartilhou sua alegria: “Jamais imaginei que ia acontecer isso, estou radiante de alegria”.

A programação do festival começou com a apresentação do grupo Parangolé, que trouxe um novo repertório com o álbum “Sol, Verão, Parango” sob a direção de Lincoln Senna. O grupo se apresentou com uma proposta nostálgica sob o lema “O novo Parango de sempre”.

Jorge e Mateus também marcaram presença no evento com seu característico clima romântico, apresentando clássicos como “Sosseguei”, “De Tanto Te Querer” e “Os Anjos Cantam”, enquanto se preparam para uma pausa na carreira conjunta.