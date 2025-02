Léo Santana anuncia local e horário de seu bloco ‘Vem com o Gigante’ em São Paulo

No dia 09 de março, domingo, o GG da Bahia levará o ‘Vem com o Gigante Carnafacul’, pela primeira vez para as ruas de São Paulo. A concentração será às 09h no Obelisco do Ibirapuera e o início do bloco às 10h. Léo Santana promete sacudir e ferver as ruas da capital paulista encerrando os festejos carnavalescos da cidade que contará com 12 dias de festa.

Léo, que está muito ansioso para dividir esse momento com os foliões paulistanos, preparou um repertório escolhido à dedo para a ocasião. Hits como “Contatinho”, “Perna Bamba”, “No Sigilo”, “Zona de Perigo”, “Posturado e Calmo”, “Golzinho Vermelho”, “Cama Repetida” e “Santinha”, já têm lugar garantido no setlist da apresentação. O GG também mostrará suas grandes apostas para o carnaval como “Surra se Toma” e “Êta Novinha”, além de muitas outras canções de sucesso.

“Eu tenho uma relação muito bacana com São Paulo e poder levar o pagodão da Bahia, para esses fãs, torna tudo ainda mais especial. Puxar um trio elétrico, em um bloco de rua, para o povo no carnaval da maior capital do país, sempre foi um sonho. Estou feliz e grato por realizar mais esse sonho com o ‘Vem com o Gicante’. Tenho certeza de que ninguém vai ficar parado com o repertório que montamos para animar, em grande estilo, os paulistas, turistas e o povo do Brasil inteiro que mora na cidade que nunca dorme, que gosta do meu som e nem sempre tem a oportunidade de curtir o meu show. Vamos juntos balançar as ruas da cidade e fechar a maior festa do país com chave de ouro”, vibra Léo Santana que, em entrevista recente, revelou que para aguentar cerca de 7 horas de trio, reforça os treinos, cuida da alimentação, da voz e da mente.