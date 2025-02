Carnaval 2025 promete hits de artistas como Ivete Sangalo e Léo Santana

À medida que o Carnaval de 2025 se aproxima, a preparação para a maior festa de rua do mundo está em pleno andamento. Músicos e bandas estão agitando as playlists de verão com novos lançamentos, todos em busca da canção que se tornará o grande sucesso da temporada.

Entre os artistas que já apresentaram suas apostas estão nomes consagrados como Léo Santana, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Claudia Leitte e Tony Salles, este último fazendo sua estreia no Carnaval em carreira solo. Outros grupos icônicos, como É o Tchan, Banda Mel e Babado Novo, também já definiram suas propostas para a folia.

A renomada Ivete Sangalo chega ao Carnaval deste ano com dois lançamentos impactantes: “O Verão Bateu Em Minha Porta”, lançado em janeiro, e “Energia de Gostosa”, disponível desde dezembro do ano passado. Ambas as faixas fazem parte do EP homônimo, que celebra os 40 anos da Axé Music e traz cinco composições vibrantes.

Por sua vez, Daniela Mercury, conhecida como a Rainha da Axé Music, apresenta a música “Axé Salvador”, uma composição que combina samba-reggae com referências aos blocos afro-baianos e à rica cultura dos orixás.

O cantor Léo Santana aposta em duas músicas para conquistar o público: “Êta Novinha” e “Surra de Toma”, esta última gerando grande repercussão nas redes sociais. Em entrevista ao Mundo Bahia FM, ele expressou seu entusiasmo: “Surra de Toma já tem causado um burburinho nas redes sociais e nos shows; vamos ver qual delas o público vai escolher”.

Claudia Leitte também entrou na disputa com o single “Eu, Fevereiro e Você”, que busca capturar a essência mágica do Carnaval, destacando as conexões entre os foliões: “Carnaval é sobre pessoas se encontrando, uma combinação de almas”.

A banda É o Tchan aposta na canção “Jogadinha”, descrita pelo vocalista Beto Jamaica como uma música contagiante. Compadre Washington compartilhou sua empolgação com a recepção do público: “Já cantamos em alguns shows e a resposta foi incrível. Com certeza, vem mais um sucesso para a história do Tchan”.

Liderada por Mari Antunes, a banda Babado Novo apresenta sua nova faixa “Sururu”, que celebra a diversidade e união proporcionadas pelo Carnaval.

Este ano marca o primeiro Carnaval de Tony Salles em carreira solo. O artista está otimista com sua nova canção “Aposta”, lançada em janeiro, que promete fazer parte do repertório das festividades.

Por fim, a banda Psirico traz sua contribuição com a música “Molen-Molen”, lançada em setembro de 2024 para homenagear Márcio Victor, fundador do grupo. A canção será parte das celebrações deste ano e contará com participações especiais de Compadre Washington, Rubynho, Flavinho e Guig Guetto.