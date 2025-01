Léo Magalhães anuncia participação de Eduardo Costa em DVD

A primeira participação especial na gravação do projeto audiovisual em comemoração aos 20 anos de carreira do Léo Magalhães foi anunciada. O cantor Eduardo Costa subirá ao palco da Vibra São Paulo, na capital paulista, no dia 12 de fevereiro ao lado do grande nome da noite. Os ingressos para o DVD custam a partir de R$ 40 + taxas e estão disponíveis no Uhuu.com.

Este será o 20º álbum e o 8º DVD da carreira de Léo Magalhães, um dos grandes nomes da música sertaneja. O projeto celebra sua trajetória no cenário musical, resgatando canções que marcaram e ajudaram a construir sua história na música.

O romantismo sempre foi e ainda é o ponto forte de Léo Magalhães que além de cantor é um excelente comunicador, sabe como poucos traduzir a linguagem popular, o exemplo deste identidade é seu público fiel de norte a sul do país. Com mais de 1,6 bilhão de visualizações em seu canal no YouTube e 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, ele se consagra como um dos artistas mais populares do país.

Serviço – Gravação de DVD Léo Magalhães

Data: 12 de fevereiro de 2025

Local: Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas, 17955)

Ingressos: a partir de R$ 40 no site Uhuu.com