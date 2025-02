Léo Foguete e Felipe Amorim lançam “É Hit”

Quando dois fenômenos se juntam não tem erro! Léo Foguete é a maior revelação do forró dos últimos meses e, após emplacar diversos sucessos no gosto do público, o jovem pernambucano segue lançando canções de letras românticas que conquistam.

A parceria lançada é com Felipe Amorim, conhecido por inúmeros hits e apresentações nos principais eventos de música pop. Com uma pegada dançante e de amor, “É hit” chegou em todas as plataformas digitais e no canal oficial do Youtube nesta quarta-feira (05), às 00h.

A canção “Quem de Nós Dois”, do mais recente projeto do cantor, também está disponível. Além das novidades, os fãs poderão conferir os vídeos das músicas que se tornaram um sucesso nacionalmente do DVD “Obrigado Deus” e alcançam mais de 150 milhões de plays somados nas plataformas. Os clipes chegam ao Youtube às 12h desta quarta-feira: “Cópia proibida”, “Cabelo de sol”, “Sorriso de pérola”, “Veneza”, “Parte melhor”, “Indícios”, “Morena Avelã”, “Princesa”, “Faz amor tão bem”.