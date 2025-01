Léo Batista enfrentou tragédia familiar antes de sua morte

O comunicador Léo Batista, que faleceu neste domingo, 19 de janeiro, aos 92 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas, vivenciou uma dolorosa fase de luto três anos antes de sua morte. Ele enfrentou a perda trágica de sua esposa, Leyla Chavantes Belinaso, que tinha 84 anos na ocasião.

A fatalidade ocorreu em um acidente doméstico que chocou o apresentador. Leyla sofreu uma queda na piscina da residência do casal, localizada no lado externo da casa. Naquele momento, Léo estava dentro do imóvel e, ao perceber a ausência de sua companheira, saiu para procurá-la. Ao chegar à área da piscina, ele a encontrou já sem vida.

A tragédia que marcou o apresentador

De acordo com relatos, ao avistar o corpo da esposa boiando na água, Léo Batista não hesitou e mergulhou para tentar resgatá-la, mas infelizmente já era tarde demais. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) foi acionada e registrou a ocorrência. O laudo indicou que a causa da morte foi uma parada cardíaca que acometeu Leyla.

Um documento oficial do caso esclareceu a situação: “O apresentador informou que sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, deparou-se com ela dentro da piscina”.

Um legado de carisma e superação

A tragédia impactou profundamente a vida de Léo Batista, que sempre foi conhecido por seu carisma e dedicação à comunicação. Sua trajetória na mídia brasileira é marcada por momentos memoráveis e uma conexão especial com o público. A dor da perda de Leyla se tornou um capítulo significativo em sua vida, evidenciando o lado humano e vulnerável do comunicador.